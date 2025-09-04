A sepsiszentgyörgyi klub szerdán nyilvánosságra hozta, hogy két új futballistával bővült a kerete. A tízszeres kongói válogatott Mavis Tchibota és a spanyol Ignacio Heras is egy évre szóló szerződést írt alá, előbbi két, utóbbi egy év hosszabbítási lehetőséggel.

Diószegi László klubelnök kedden közösségi oldalán már jelezte, a következő napokban több labdarúgó leigazolása várható, ezáltal nem Adnan Aganović az utolsó érkező. Bár a sportsajtó már a múlt héten tényként kezelte, a székelyföldi együttes csak kedden jelentette be, hogy a horvát középpályás visszatért és két évre kötelezte el magát. A tapasztalt futballista 2020 és 2024 között 156 mérkőzésen lépett pályára piros-fehér mezben, ezeken 14 találatot szerzett és kiosztott 16 gólpasszt.

Az augusztusi idényrajt óta a nem túl megyőző teljesítménnyel előrukkoló, jelenleg a táblázatban tizenegyedik székelyföldi csapat az egyik leggyengébb támadójátékkal rendelkezik a másodosztályú bajnokságban, így ráfért az erősítés. Ovidiu Burcă legénysége az első öt fordulóban csak négyszer talált az ellenfelek kapujába, ennél csak a Gloria Beszterce és a CSM Slatina rendelkezik rosszabb mutatóval, ugyanis az erdélyi és az olténiai gárda mindössze háromszor volt eredményes.

Mavis Tchibota az elmúlt fél évben az orosz élvonalban érdekelt Akron Togliatti játékosaként kölcsönben szerepelt az izraeli első osztályban vitézkedő Ihud Bnei Sakhnin együttesében, ahol hat találkozón kapott lehetőséget. Július óta szabadon igazolható, mivel lejárt a szerződése, az orosz alakulat pedig nem hosszabbított vele. A 29 éves támadó pályafutása során játszott az izraeli Hapoel Tel Aviv, a Maccabi Haifa, a Maccabi Tel Aviv, a Bnei Yehuda Tel Aviv és a Hapoel Kfar Saba, illetve a bolgár PFK Ludogorec Razgrad csapatában.

Legnagyobb sikereit Bulgáriában érte el, hiszen háromszor nyert bajnokságot és kétszer Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett. Emellett két izraeli bajnoki cím és egy kupagyőzelem is szerepel az életrajzában. A kongói labdarúgó a Bajnokok Ligájában négy, az Európa-ligában 15 összecsapáson lépett pályára, ugyanakkor az első és második számú európai kupasorozatok selejtezőiben további 20 meccsen bizonyíthatott, ezeken három gólt és nyolc asszisztot jegyzett.

A 28 éves Ignacio Heras legutóbb a SuperLigában érdekelt FC Argeș mezét öltötte magára, a mostani idényben öt mérkőzésen lépett pályára. Az elmúlt másfél évben a Bukaresti Steaua játékosaként 39 találkozón 13-szor volt eredményes a másodosztályban, illetve háromszor előkészítőként jeleskedett. A csatár az Atlético de Madrid akadémiáján nevelkedett, majd megfordult a spanyol Atlético Ba­leares, a Leganes, a Getafe, a Burgos Promesas, a Linense és a Recreativo Huelva alakulatában. (miska)