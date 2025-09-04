Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Női kosárlabdaSzerbiai edzőmérkőzések előtt a Sepsi-SIC

2025. szeptember 4., csütörtök, Sport

Gőzerővel készül az új idényre a Sepsi-SIC női kosárlabdacsapata. A háromszéki együttesnél több mint másfél hete zajlik a kemény munka, a zöld-fehérek pedig az előszezonban először Belgrádban lépnek pályára a hétvégén. Zoran Mikes tanítványai megmutathatják pillanatnyi formájukat, és ellenfeleiknek már most jelezhetik, hogy idén is komolyan számolni kell velük.

    Fotó: Miska Brigitta

A sepsiszentgyörgyi alakulatnál gőzerővel zajlik a felkészülés a rohamléptekkel közeledő 2025–2026-os idényre: a zöld-fehérek eddig itthon edzettek, ám lányaink a KKŽ Crvena Zvezda meghívására a hétvégén a szerb fővárosban vendégeskednek. Zoran Mikes tanítványai a belgrádi felkészülési tornán a szintén Euroliga-selejtezőben érdekelt házigazdák mellett az Európa-kupa főtáblájára jutásért harcoló UŽKK Student Niš gárdájával is megmérkőznek. A háromszéki csapat első barátságos meccsét vasárnap 16 órától az UŽKK Student ellen játssza, majd hétfőn következik a Crvena Zvezda együttesével szembeni összecsapás. A külföldi formaellenőrző találkozók után kosarasaink szeptember 13-án hazai pályán is bemutatkoznak a szurkolóknak, amikoris a Sepsi-SIC várhatóan egy újabb edzőmeccset játszik.

A nyolcszoros román bajnok és kilencszeres kupagyőztes sepsiszentgyörgyi gárda első tétmérkőzésére már szeptember 17-én sor kerül, amikor a női kosárlabda Euroliga selejtezőjében a 2014-ben győztes török Galatasaray csapatát fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban. (t)

