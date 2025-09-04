Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Férfi kézilabdaLékai Máté búcsúzik a válogatottól

2025. szeptember 4., csütörtök, Sport

Nem lép többet pályára a magyar férfi kézilabda-válogatottban, amelyben 2009-ben mutatkozott be – közölte szerdán a 37 éves Lékai Máté. Az irányító 198 mérkőzésen öltötte magára a címeres mezt, ezeken 592 gólt szerzett, számos találkozón csapatkapitánya is volt az együttesnek.

  • Lékai Máté 198 alkalommal viselte a címeres mezt. Fotó: Facebook / Magyar Kézilabda Szövetség
„Úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége” – fogalmazott Lékai. Hozzátette: bár a válogatott-pályafutása véget ér, a kézilabda iránti szeretete és tisztelete örökké megmarad. „Továbbra is figyelemmel kísérem és támogatom a magyar kézilabda jövőjét. Hiszek abban, hogy a legjobb időszakok még előttünk állnak, és biztos vagyok benne, hogy a következő generációk is nagyszerű eredményeket érnek el. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodálatos utazásnak” – mondta.

Az irányító 198 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban: két olimpián, hét világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket. Az elmúlt bő három évtized egyik legeredményesebb magyar válogatott férfi játékosa, az egyetlen kézilabdázó, aki egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai (4. hely) és Európa-bajnoki (5. hely) szereplésének, emellett világbajnoki 5. helyezett is. Az együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt, összesen 592 gólt szerzett.

„Nagy veszteség érte a válogatottat, emberi és szakmai értelemben is, hiszen az utóbbi másfél évtizedben a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa volt, világklasszis, aki irányítóként a pályán és azon kívül is egyértelmű vezérnek bizonyult. Nekem egészen speciális a viszonyom vele, Veszprémben játékostársak voltunk, a nemzeti együttesben a pályán pedig a meghosszabbított kezem volt” – jelentette ki Chema Rodriguez szövetségi kapitány.

