SZNT: A küzdelem folytatódik

2025. szeptember 4., csütörtök, Belföld

Tegnap délután értesítést kapott a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottságtól, hogy a polgári kezdeményezésükben nem kezdeményeznek jogszabályt – írta tegnap Izsák Balázs Facebook-oldalán.

  • Fotó: Facebook / Izsák Balázs
    Fotó: Facebook / Izsák Balázs

„Ez egyenértékű az elutasítással. Nekünk ez azt jelenti, a küzdelem nem ért véget. Van egy 25 oldalas indoklás, elemezni fogjuk, egy közleményben még visszatérünk a részletekkel és a további cselekvési tervvel. Számunkra ez a döntés elfogadhatatlan!” – fogalmazott a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezésről az SZNT elnöke.

Hozzászólások
