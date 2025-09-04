SZNT: A küzdelem folytatódik

Tegnap délután értesítést kapott a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottságtól, hogy a polgári kezdeményezésükben nem kezdeményeznek jogszabályt – írta tegnap Izsák Balázs Facebook-oldalán.

„Ez egyenértékű az elutasítással. Nekünk ez azt jelenti, a küzdelem nem ért véget. Van egy 25 oldalas indoklás, elemezni fogjuk, egy közleményben még visszatérünk a részletekkel és a további cselekvési tervvel. Számunkra ez a döntés elfogadhatatlan!” – fogalmazott a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezésről az SZNT elnöke.