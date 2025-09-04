Kelemen Hunor: Nincs naprakész adatbázis

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor tegnap kijelentette, hogy jelenleg az államnak nincs egy naprakész adatbázisa a helyi közigazgatási alkalmazottakról.

A RFI-nek nyilatkozva a politikus elmondta, hogy emiatt senki sem tudja pontosan, hány létrehozott, betöltetlen vagy megszüntetett álláshely van a megyei és a helyi önkormányzatoknál. Ráadásul az adatszolgáltatás sem egységes – tette hozzá. Kelemen szerint azért is kellett két héttel elhalasztani a helyi közigazgatás reformjára vonatkozó törvénytervezet véglegesítését, mert csak pontos adatok ismeretében lehet megfelelő döntéseket hozni. Példaként említette Maros és Szilágy megyét, ahonnan téves információkat kapott a kormány. „Az adataik szerint ebben a két megyében senki sem dolgozik uniós alapokkal. Ez kizárt” – magyarázta.

Az RMDSZ elnöke megemlítette, hogy szerinte a prefektusokat nem a belügyminisztériumnak, hanem a fejlesztési minisztériumnak kellene alárendelni, mert az utóbbi tárcához tartozik a helyi közigazgatás.

Közölte azt is: adottak a feltételek ahhoz, hogy a helyi közigazgatás reformjára vonatkozó törvénytervezetet két hét múlva véglegesítse a koalíció, mert a kormánypártoknak sikerült túllépniük a vasárnapi vitájukon keletkezett feszültségeken.