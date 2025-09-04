Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kelemen Hunor: Nincs naprakész adatbázis

2025. szeptember 4., csütörtök, Belföld

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor tegnap kijelentette, hogy jelenleg az államnak nincs egy naprakész adatbázisa a helyi közigazgatási alkalmazottakról.

  • Fotó: Facebook / Kelemen Hunor
    Fotó: Facebook / Kelemen Hunor

A RFI-nek nyilatkozva a politikus elmondta, hogy emiatt senki sem tudja pontosan, hány létrehozott, betöltetlen vagy megszüntetett álláshely van a megyei és a helyi önkormányzatoknál. Ráadásul az adatszolgáltatás sem egységes – tette hozzá. Kelemen szerint azért is kellett két héttel elhalasztani a helyi közigazgatás reformjára vonatkozó törvénytervezet véglegesítését, mert csak pontos adatok ismeretében lehet megfelelő döntéseket hozni. Példaként említette Maros és Szilágy megyét, ahonnan téves információkat kapott a kormány. „Az adataik szerint ebben a két megyében senki sem dolgozik uniós alapokkal. Ez kizárt” – magyarázta.

Az RMDSZ elnöke megemlítette, hogy szerinte a prefektusokat nem a belügyminisztériumnak, hanem a fejlesztési minisztériumnak kellene alárendelni, mert az utóbbi tárcához tartozik a helyi közigazgatás.

Közölte azt is: adottak a feltételek ahhoz, hogy a helyi közigazgatás reformjára vonatkozó törvénytervezetet két hét múlva véglegesítse a koalíció, mert a kormánypártoknak sikerült túllépniük a vasárnapi vitájukon keletkezett feszültségeken.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-04 08:00 Cikk megjelenítése: 353 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 167
szavazógép
2025-09-04: Belföld - :

Putyin mellett pózolt két volt kormányfő

Adrian Năstase és Viorica Dăncilă volt román kormányfők magánemberként vettek részt a kínai győzelem napján, és nem képviselték Romániát – közölte tegnap a külügyminiszter egy hírtelevíziónak nyilatkozva.
2025-09-04: Belföld - :

SZNT: A küzdelem folytatódik

Tegnap délután értesítést kapott a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottságtól, hogy a polgári kezdeményezésükben nem kezdeményeznek jogszabályt – írta tegnap Izsák Balázs Facebook-oldalán.
rel="noreferrer"