A Mi Hazánk elítéli a támadásokat

A politikus arról beszélt: a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megalakulása óta szaporodtak, az elmúlt egy évben pedig szintet léptek ezek a támadások. Szerinte ha nem fékezik meg az uszítást, olyan helyzet alakulhat ki, mint Kárpátalján, ahol egyre gyakrabban fizikai atrocitásba „hajlik át” a magyargyűlölet, amit ott az „elmagyartalanítás” eszközeként használnak. Kárpátalján a legtöbbször magyarok esnek a kényszersorozás áldozataivá, és szó szerint hajtóvadászatot indítottak a területről még el nem menekült magyarok ellen – mondta.