Kovászna első írásos említését sokáig az 1548-as oklevélhez kötötték, amelyben „Kowazna” névalakban fordul elő, majd az 1567. évi regestrumban 61 kapuval jegyezték fel. Most azonban új kutatási eredmények világítanak rá, hogy Kovászna története írásos forrásokban közel száz évvel korábbra vezethető vissza, mint ahogy eddig tudtuk.

A Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött latin nyelvű jogi dokumentum 1454-ből származik, és egy birtokper kapcsán említi Kovásznát. Az irat szerint az orbaiszéki székelyek gyűlést tartottak itt a székely alispán, Kosztolányi Osvát vezetésével. Ez az adat önmagában is rendkívüli jelentőségű, hiszen azt bizonyítja, hogy Kovászna már a 15. század közepén térségi központ volt.

Az irat azért is jelentős, mert nem csak Kovásznát nevezi meg, hanem több környékbeli falut is: Zabolát, Petőfalvát, Tamásfalvát és Szörcsét, továbbá az utóbbi határában volt, de a 17. században elnéptelenedett Domokosfalvát. Ezek tehát mind 1454-ből rendelkeznek első írásos említéssel. Bár többségük nyilván évszázadokkal korábban is létezett, a közösségi emlékezet mindig a fennmaradt írott forrást tekinti fogódzónak.

A felfedezés a középkori források szisztematikus gyűjtésének köszönhető. Hegyi Géza történész, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézetének tudományos munkatársa kollégájával, W. Kovács Andrással együtt Jakó Zsigmond professzor munkáját folytatva vizsgálja át a hazai és külföldi levéltárak anyagát. Az áttörést a digitalizáció hozta meg: a Magyar Nemzeti Levéltárban és más archívumokban egyre több középkori irat válik kereshetővé és elérhetővé digitális formában.

„Előfordult, hogy Budapestről könnyebb volt az erdélyi forrásokat kutatni, mint helyben, mert a román levéltárakban sokáig nehézkes volt a hozzáférés. Ma már idehaza is sokat javult a helyzet” – magyarázta Hegyi Géza, amikor kutatásairól kérdeztük. Hozzátette: a székelyek középkori története közismerten rosszul dokumentált. Mint mondta: ennek oka, hogy a székely társadalom sokáig közös földhasználatra épült – ennek maradványa a mai közbirtokosság. A földeket időről időre újraosztották a családok között, így nem volt szükség állandó írásos rögzítésre. Emiatt a székelyekre vonatkozó forrásanyag szegényes, és különösen hiányos az orbaiszéki falvak esetében, amely a legtávolabb esett a fejlettebb írásbeliségű vármegyei és szász terüle­tektől.

Az 1454. július 20-án kelt latin nyelvű dokumentum (részlet). Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár, HU-MNL-OL-DL 44736

Az 1454-es irat azonban bepillantást enged ebbe a világba. Nem csak településnevek sorakoznak benne, hanem az orbaiszéki székely főemberek (primorok) is – köztük a zabolai Mikes és szörcsei Mihálc család tagjai.

Hegyi Géza elmondta: a dokumentum közvetlen tárgya egy birtokper volt, amely a fent említett Domokosfalvához kapcsolódott. Az iratban a Barta és a Csomós család vitázik egy földdarabról, amelyet „Domokos-ágnak” neveztek. Ez egy lófői székely örökségre utal, és azt bizonyítja, hogy Orbaiszéken is megvoltak a székely nemzetségi ágak, mint más székekben.

Az oklevél részletes határleírást is tartalmaz: felsorolja a szomszédos falvakat és több földrajzi nevet – például a Feketeügy folyót, a Kobát-patakot vagy a Bolongos-tó nevű halastavat. Ezek egy része ma is beazonosítható és segíthet meghatározni az egykori Domokosfalva helyét.

A mostani kutatás tehát új mérföldkövet jelent Kovászna és környéke történetének feltárásában. A település első írásos említése 1454-re tevődik át, vagyis közel száz évvel korábbra, mint ahogy eddig tudtuk.

„Az első említés természetesen nem a település születésnapja, de biztos fogódzó a történész számára. Ez a dokumentum nemcsak történeti, hanem közösségi jelentőségű is: emlékeztet arra, hogy múltunkat érdemes újra és újra kutatni és közkinccsé tenni” – fogalmazott Hegyi Géza történész.