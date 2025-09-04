A döntést a költségek csökkentésével és a közszolgáltatások digitalizációjával indokolták. Az önkormányzat szerint a készpénzes rendszer fenntartása túl sok kiadással és kockázattal járt. A díjfizetés a TPark mobilalkalmazással vagy a 7420-as számra küldött SMS-ben lehetséges. Egyórányi parkolás 3,30 lejbe kerül az alkalmazásban, SMS-ben 0,60 euró + áfa. Egy egész nap 16,50 lej, illetve 3 euró + áfa. A körzeti beosztás nem változik: a központi, úgynevezett Nullás övezetben (1918. december 1. út, Gróf Mikó Imre utca, Szent György tér) legfeljebb két órát lehet parkolni, a többi fizetős parkolóban egész napos jegy is váltható. (sz.)