SepsiszentgyörgyMegszűnik a készpénzes parkolás

2025. szeptember 4., csütörtök, Közélet

Szeptember 8-tól Sepsiszentgyörgyön megszűnik a parkolási díj készpénzes fizetése, kizárólag digitálisan: mobilalkalmazáson vagy SMS-ben lehet fizetni a parkolásért – közölte a városháza.

  • Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata
A döntést a költségek csökkentésével és a közszolgáltatások digitalizációjával indokolták. Az önkormányzat szerint a készpénzes rendszer fenntartása túl sok kiadással és kockázattal járt. A díjfizetés a TPark mobilalkalmazással vagy a 7420-as számra küldött SMS-ben lehetséges. Egyórányi parkolás 3,30 lejbe kerül az alkalmazásban, SMS-ben 0,60 euró + áfa. Egy egész nap 16,50 lej, illetve 3 euró + áfa. A körzeti beosztás nem változik: a központi, úgynevezett Nullás övezetben (1918. december 1. út, Gróf Mikó Imre utca, Szent György tér) legfeljebb két órát lehet parkolni, a többi fizetős parkolóban egész napos jegy is váltható. (sz.)

Hozzászólások
Az ön értékelése:
