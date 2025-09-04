Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
BölönMegújult a népi feredő

2025. szeptember 4., csütörtök, Közélet

A bölöni Büdös-forrásnál 2016-ban a Herczeg Ágnes vezette Ars Topia Alapítvány irányításával a Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka keretében építettek népi feredőt, mely az időjárási viszonyok és az erejüket fitogtatók miatt igencsak megérett a felújításra. Tenni akaró emberek és a közbirtokosság összefogásával, némi önkormányzati segítséggel a napokban megújult a szabadon látogatható és használható létesítmény.

  • Fotó: Sikó Imre
    Fotó: Sikó Imre

 Sikó Imre, Bölön volt polgármestere elmondta, már jó ideje nem használható az alig kilenc éve felépített feredő, ezért néhányan úgy döntöttek, összefogással megújítják azt. Volt tennivaló, mert a gerendázat és a padló már igencsak korhadozott, a szél rengeteg port és lombmaradványt hordott a kis medencébe, ezért igencsak iszapos volt az alja. Kiszívatták a vizet és kitakarítottak, s hogy az omlásveszélyt elhárítsák, megerősítették az oldalakat, újragerendáztak és padoltak.

„Annak idején nagy öröm volt számomra, hogy jó hangulatú kalákázásnak köszönhetően megvalósult ez a szép beruházás. Használták is az emberek, de idővel romlott az állapota, s nyomát lehetett látni annak is, hogy néhányan tudatosan és kitartóan rongálják. Sok volt a hulladék – még sörösüveget is találtunk az iszapban –, de most a megújításnak köszönhetően újra használható. Örvendek, hogy az ügy mellé állt a közbirtokosság és biztosította a faanyagot, valamint a polgármesteri hivatal, amely gépet küldött” – nyilatkozta Sikó Imre.

