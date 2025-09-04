A bölöni Büdös-forrásnál 2016-ban a Herczeg Ágnes vezette Ars Topia Alapítvány irányításával a Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka keretében építettek népi feredőt, mely az időjárási viszonyok és az erejüket fitogtatók miatt igencsak megérett a felújításra. Tenni akaró emberek és a közbirtokosság összefogásával, némi önkormányzati segítséggel a napokban megújult a szabadon látogatható és használható létesítmény.

Sikó Imre, Bölön volt polgármestere elmondta, már jó ideje nem használható az alig kilenc éve felépített feredő, ezért néhányan úgy döntöttek, összefogással megújítják azt. Volt tennivaló, mert a gerendázat és a padló már igencsak korhadozott, a szél rengeteg port és lombmaradványt hordott a kis medencébe, ezért igencsak iszapos volt az alja. Kiszívatták a vizet és kitakarítottak, s hogy az omlásveszélyt elhárítsák, megerősítették az oldalakat, újragerendáztak és padoltak.

„Annak idején nagy öröm volt számomra, hogy jó hangulatú kalákázásnak köszönhetően megvalósult ez a szép beruházás. Használták is az emberek, de idővel romlott az állapota, s nyomát lehetett látni annak is, hogy néhányan tudatosan és kitartóan rongálják. Sok volt a hulladék – még sörösüveget is találtunk az iszapban –, de most a megújításnak köszönhetően újra használható. Örvendek, hogy az ügy mellé állt a közbirtokosság és biztosította a faanyagot, valamint a polgármesteri hivatal, amely gépet küldött” – nyilatkozta Sikó Imre.