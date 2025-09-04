Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
KézdivásárhelyRendes kezdés lesz a középiskolákban

2025. szeptember 4., csütörtök, Közélet

Átcsoportosításokra volt szükség, katedrák is megszűntek a kézdivásárhelyi iskolákban, ennek ellenére rendes tanévkezdésre lehet számítani a céhes városi líceumokban. Egyelőre úgy néz ki, hogy a tanítás is a megszokott módon történik.

    Úgy tűnik, a Bod Péter Tanítóképzőben a hagyományos, udvaron tartandó ünnepélyes tanévkezdés elmarad. A szerző felvétele

Az idei tanévkezdést országos viszonylatban nagy bizonytalanság övezi, de Kézdivásárhelyen többé-kevésbé mindenhol rendes tanévkezdésre lehet számítani.

Finna István, a Gábor Áron Műszaki Líceum igazgatója elmondta: az iskolában 9 órakor kezdődik az ünnepélyes tanévnyitó, fél tíztől az iskola rockzenekara zenél, utána következnek az osztályfőnöki órák, majd 11 órától a diákok a Boldog Özséb-templomban vesznek részt szentmisén. Az iskola vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a megemelt óraszámok következtében náluk 2–3 katedrát kellett úgymond felszámolni. „Elsősorban a bedolgozó pedagógusok óraszámait kellett csökkenteni, ebből jön ki összesítve ez a szám. Azt is kell tudni, hogy az osztályok létszámának az emelésével Kézdivásárhelyen 4–5 állás szűnik meg. Mi is veszítettünk vagy hat gyereket. Ha a líceumi osztályok esetében a létszám megemelését nézzük, akkor a céhes városban mintegy nyolcvan diák kapott esélyt arra, hogy más iskolába járjon, ez nagyjából háromosztálynyi tanulót tesz ki” – hívta fel a figyelmet az igazgató, aki szerint náluk a megszokott módon fog zajlani az oktatás.

Bejan András, a kantai Nagy Mózes Főgimnázium igazgatója kifejtette: ők összesítve 5,47 katedrát veszítettek, miután megemelték a pedagógusok normáját, viszont sztrájkolni nem fognak. „A címzetes állások maradtak, de vannak olyan pedagógusok, akik ezentúl több településen kell tanítsanak, hogy kijöjjön a szükséges húsz óra hetente” – magyarázta az igazgató, aki szerint hétfőn a diákok 8 órától a kantai Szentháromság-templomban szentmisén vesznek részt, 9 órától az iskola udvarán lesz az ünnepélyes tanévnyitó.

A Bod Péter Tanítóképző nemrég kinevezett igazgatója, Gál Zsuzsa érdeklődésünkre elmondta: az iskola diákjai hétfőn 9 órakor a Boldog Özséb-templomban szentmisén vesznek részt, az ünnepélyes tanévnyitó náluk elmarad, de még péntekig ezzel is kivárnak. Ami a tanárok helyzetét illeti, kifejtette: náluk minden címzetes tanár megmaradt, normakiegészítés történt. Tanítani szeretnének, ugyanakkor a hozzájuk tartozó Vackor-óvodába is várják az ovisokat.

Constantinescu Herman, a felújítás alatt álló Apor Péter Szakközépiskola igazgatója kifejtette: náluk is minden címzetes állás megmaradt, az ún. szabad állások száma szűkült. „Van olyan pedagógusunk, pl. egy történelemtanár, aki hat iskolában is tanít ezentúl” – magyarázta. Az iskola diákjai hétfőn 9 órától a kantai Szentháromság-templomban vesznek részt szentmisén, ott lesz a tanévnyitó is. Ezt követően a diákok egy része a minorita rendházba vonul, két osztályuk kap helyet a Bod Péter Tanítóképzőben, egy pedig továbbra is az iskolában marad.

A Református Kollégiumban durván másfél katedra szűnt meg – tudtuk meg Farkas Ferenc igazgatótól. Az iskolához tartozó Waldorf-óvodánál azonban változás történt, rövid programú óvodából napközivé lépett elő. „A tanévnyitónk szokás szerint 9 órakor a református templomban kezdődik, ezt követik majd az osztályfőnöki órák. Nálunk a tanítás rendesen fog zajlani” – közölte Farkas Ferenc.

