Nagybaconban várják a tanévnyitót

A nagybaconi Konsza Samu Általános Iskolánál készen állnak a hétfői tanévnyitóra. Baló Ervin iskolaigazgató lapunknak elmondta, hogy a Kovászna Megyei Tanácsnak a Nemzeti Helyreállítási Program (PNRR) keretében elnyert pályázatából minden bútorzatot kicseréltek, ahol eddig nem volt, oda is került okostábla, de hordozható számítógépek, színes nyomtatók is várják azt a 368 diákot, akik a nagybaconi, illetve az alárendeltségébe tartozó kisbaconi és szárazajtai iskolában kezdik hétfőtől az új tanévet.
A diáklétszám az elmúlt évekhez képest nem sokat változott, az I–VIII. osztályos nagybaconi iskolánál enyhén nőtt, másutt stagnál a diákok száma. De azért vannak összevont osztályaik is – mondta. Tanerő szempontjából is készen állnak az iskolakezdésre, alig egypár szabad óra van még, de azokra a tanfelügyelőség hamarosan kinevezi az oktatókat.