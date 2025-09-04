Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nagybaconban várják a tanévnyitót

2025. szeptember 4., csütörtök, Közélet

A nagybaconi Konsza Samu Általános Iskolánál készen állnak a hétfői tanévnyitóra. Baló Ervin iskolaigazgató lapunknak elmondta, hogy a Kovászna Megyei Tanácsnak a Nemzeti Helyreállítási Program (PNRR) keretében elnyert pályázatából minden bútorzatot kicseréltek, ahol eddig nem volt, oda is került okostábla, de hordozható számítógépek, színes nyomtatók is várják azt a 368 diákot, akik a nagybaconi, illetve az alárendeltségébe tartozó kisbaconi és szárazajtai iskolában kezdik hétfőtől az új tanévet. 

  • A szárazajtai Ajtai Abod Mihály Általános Iskola. Fotó: Facebook / Ajtai Abod Mihály Gimnázium
    A szárazajtai Ajtai Abod Mihály Általános Iskola. Fotó: Facebook / Ajtai Abod Mihály Gimnázium

A diáklétszám az elmúlt évekhez képest nem sokat változott, az I–VIII. osztályos nagybaconi iskolánál enyhén nőtt, másutt stagnál a diákok száma. De azért vannak összevont osztályaik is – mondta. Tanerő szempontjából is készen állnak az iskolakezdésre, alig egypár szabad óra van még, de azokra a tanfelügyelőség hamarosan kinevezi az oktatókat.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-04 08:00 Cikk megjelenítése: 228 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 167
szavazógép
2025-09-04: Közélet - Bartos Lóránt:

Rendes kezdés lesz a középiskolákban (Kézdivásárhely)

Átcsoportosításokra volt szükség, katedrák is megszűntek a kézdivásárhelyi iskolákban, ennek ellenére rendes tanévkezdésre lehet számítani a céhes városi líceumokban. Egyelőre úgy néz ki, hogy a tanítás is a megszokott módon történik.
rel="noreferrer"