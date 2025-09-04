Nagybaconban várják a tanévnyitót

A nagybaconi Konsza Samu Általános Iskolánál készen állnak a hétfői tanévnyitóra. Baló Ervin iskolaigazgató lapunknak elmondta, hogy a Kovászna Megyei Tanácsnak a Nemzeti Helyreállítási Program (PNRR) keretében elnyert pályázatából minden bútorzatot kicseréltek, ahol eddig nem volt, oda is került okostábla, de hordozható számítógépek, színes nyomtatók is várják azt a 368 diákot, akik a nagybaconi, illetve az alárendeltségébe tartozó kisbaconi és szárazajtai iskolában kezdik hétfőtől az új tanévet.