2025. szeptember 5., péntek

Hozzávalók: 3 kis zsenge karalábé, 1 kis fej hagyma, 1 liter zöldségalaplé, 1 evőkanál olaj, só, bors.

Elkészítése. A hagymát kockára vágjuk, az olajon megfuttatjuk, hozzáadjuk a szintén kockára vágott karalábét, és folytonosan kavargatva addig dinszteljük, amíg üvegessé válik. Ekkor sózzuk, borsozzuk, beletöltjük a zöldségalaplevet, felforraljuk, majd addig főzzük, amíg a karalábé teljesen megpuhul.

Friss kenyérrel tálaljuk, borsot teszünk az asztalra, hogy aki óhajtja, még fűszerezhesse.

Zöldségalaplevet 2–3 murokból, 1–2 petrezselyemből, 1 kis zellerből, 1 kis karalábéból és 1 hagymából főzhetünk kevés sóval. Érdemes többet készíteni belőle, és hűtőben vagy fagyasztóban tárolni, mert sokkal jobb, mint a zöldségkocka vagy a bolti ételízesítő.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 30 perc

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

