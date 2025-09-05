Újfent hazai környezetben játszik a Sepsi OSK II., amely ma 17 órától a Sporting Liești ellen lép pályára a szemerjai stadionban a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság második fordulójában. A listavezető Kézdivásárhelyi SE ezúttal idegenben igyekszik begyűjteni a három pontot, Liviu Negoiță csapata ma 17 órától a CS Blejoi vendégeként ismételheti meg múlt heti remek teljesítményét.

A sepsiszentgyörgyi együttes döntetlennel kezdte a bajnokságot, Nagy Sándor legénysége az első fordulóban hazai pályán osztozott a pontokon a CSO Plopeni alakulatával (1–1). A Sporting Liești győzelemmel indította az idényt, saját közönsége előtt diadalmaskodott a CSM Râmnicu Sărat felett (3–2). A háromszéki és a Galac megyei gárda az előző szezonban kétszer találkozott, mindkétszer a moldvai csapat bizonyult jobbnak, amely megnyerte az alapszakaszt, aztán a második helyen végzett a felsőházban, miközben a Sepsi OSK II. hibátlanul zárta az alsóházat.

Az éllovas kézdivásárhelyi együttes a múlt héten magabiztos sikert aratott, hátrányból fordítva győzedelmeskedett az újonc CS Victoria Traian ellen a Sinkovits Stadionban (3–1), míg a CS Blejoi az előző körben remizett az Unirea Braniștea otthonában (2–2). A felső-háromszéki és a Prahova megyei alakulat korábban nyolcszor nézett farkasszemet, három döntetlen mellett előbbi kétszer, utóbbi háromszor győzött. Legutóbb 2022 szeptemberében és novemberében csaptak össze, Munténiában osztoztak a pontokon, a céhes városban pedig a vendégek örülhettek.

A második forduló programja: * ma: CS Blejoi–Kézdivásárhelyi SE (17 óra), CSM Râmnicu Sărat–Unirea Braniștea (17 óra), Sepsi OSK II.–Sporting Liești (17 óra) * szombat: CS Victoria Traian–Petrolul Ploiești II. (17 óra), CSO Plopeni–Galaci Oțelul II. (17 óra), CS Păulești–FC Unirea Brăila (17 óra). (miska)