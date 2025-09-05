Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, 3. LigaIsmét itthon lépnek pályára

2025. szeptember 5., péntek, Sport

Újfent hazai környezetben játszik a Sepsi OSK II., amely ma 17 órától a Sporting Liești ellen lép pályára a szemerjai stadionban a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság második fordulójában. A listavezető Kézdivásárhelyi SE ezúttal idegenben igyekszik begyűjteni a három pontot, Liviu Negoiță csapata ma 17 órától a CS Blejoi vendégeként ismételheti meg múlt heti remek teljesítményét.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A sepsiszentgyörgyi együttes döntetlennel kezdte a bajnokságot, Nagy Sándor legénysége az első fordulóban hazai pályán osztozott a pontokon a CSO Plopeni alakulatával (1–1). A Sporting Liești győzelemmel indította az idényt, saját közönsége előtt diadalmaskodott a CSM Râmnicu Sărat felett (3–2). A háromszéki és a Galac megyei gárda az előző szezonban kétszer találkozott, mindkétszer a moldvai csapat bizonyult jobbnak, amely megnyerte az alapszakaszt, aztán a második helyen végzett a felsőházban, miközben a Sepsi OSK II. hibátlanul zárta az alsóházat.

Az éllovas kézdivásárhelyi együttes a múlt héten magabiztos sikert aratott, hátrányból fordítva győzedelmeskedett az újonc CS Victoria Traian ellen a Sinkovits Stadionban (3–1), míg a CS Blejoi az előző körben remizett az Unirea Braniștea otthonában (2–2). A felső-háromszéki és a Prahova megyei alakulat korábban nyolcszor nézett farkasszemet, három döntetlen mellett előbbi kétszer, utóbbi háromszor győzött. Legutóbb 2022 szeptemberében és novemberében csaptak össze, Munténiában osztoztak a pontokon, a céhes városban pedig a vendégek örülhettek.

A második forduló programja: * ma: CS Blejoi–Kézdivásárhelyi SE (17 óra), CSM Râmnicu Sărat–Unirea Braniștea (17 óra), Sepsi OSK II.–Sporting Liești (17 óra) * szombat: CS Victoria Traian–Petrolul Ploiești II. (17 óra), CSO Plopeni–Galaci Oțelul II. (17 óra), CS Păulești–FC Unirea Brăila (17 óra). (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-05 08:00 Cikk megjelenítése: 190 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 192
szavazógép
2025-09-05: Sport - :

Írországban játszik a magyar válogatott (Labdarúgás, vb-selejtező)

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 21.45-től Írországban kezdi a világbajnoki selejtezősorozatot, majd kedden a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapatot fogadja a Puskás Arénában. A tét óriási, ugyanis Magyarország 1986 óta nem szerepelt világbajnokságon, így Marco Rossi együttese történelmi lehetőség előtt áll. A jövő évi tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi. A német Harm Osmers által vezetett mérkőzést a Digi Sport 2, a Prima Sport 2 és az M4 Sport élőben közvetíti.
2025-09-05: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Megúszós karalábéleves)

Hozzávalók: 3 kis zsenge karalábé, 1 kis fej hagyma, 1 liter zöldségalaplé, 1 evőkanál olaj, só, bors.
rel="noreferrer"