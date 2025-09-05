Gombaárusítás feketén

Egy hete megjelent cikkem (Vigyázat a piaci gombákkal!) kapcsán helyesbítek: nem a sepsiszentgyörgyi piaci gombafelhozatallal volt gond a napokban, és azelőtt sem, hanem a piac mellettivel! – sajnos, nem fogalmaztam elég egyértelműen.

És a piaci gombavizsgálat megvalósulásáért elsősorban az Urban Locato Kft.-t illeti köszönet, akik a Tegát követően folytatják az együttműködést sepsiszentgyörgyi székhelyű, amúgy országos gombászegyesületünkkel.

A lényeg, hogy annyira-­amennyire, de van nálunk gombavizsgálat, máshol azonban nincs az országban, legalábbis hivatalosan. Pedig a gombatörvény 19 éve megvan, s bárki kellene hogy ehesse nyugodtan a jó, egészséges tápláléknak számító, árusítható gombákat. Kár lenne a különféle finom ízekkel, vitaminokkal és kevés kalóriával rendelkező gombákat csak a szakértők élelmévé tenni, és hagyni, hogy kockáztassanak az emberek, mert meg tudjuk érteni: sokan kívánják a gombaételt. Természetes ez, de az nem, hogy kormányunk, államunk nem hozza meg a törvény alkalmazását lehetővé tevő rendeleteket, határozatokat, elszámolja az EU-nak, hogy van ilyen törvény, de azzal nem számol, hogy be nem tartása épp a hivatalos szervek által veszélyeztet emberéleteket.

Városunkban máshol is árulnak feketén, például áruházak (főleg a Sugás) környékén is elég gyakran, s mondani sem kell, hogy csak biztosra szabad menni a gombáknál, márpedig a dugva, titokban, feketén kínált árut nem vizsgálta be szakértő. Ahogy a mellékelt képen láthatóakat sem.

A piaci gombavizsgálatot a lehetőségekhez mérten végezték és végzik szakembereink, amikor csak tehetik. Minden héten májustól decemberig van szolgálat a sepsiszentgyörgyi központi piacon szerdán és pénteken 8–10, vasárnap pedig 9–11 óráig.

Zsigmond Győző