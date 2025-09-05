Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Egykori olvasmányaimA szovjet Gulag krónikása 2.

2025. szeptember 5., péntek, História

Alekszandr Szolzsenyicin könyve, A Gulag szigetcsoport krónikája 1958 és 1967 között készült saját Gulag-élményeiből, valamint más megszenvedők tapasztalataiból.

  • Fotó: Wikipedia
    Fotó: Wikipedia

A külföldön megjelent könyvet 1970-ben irodalmi Nobel-díjjal jutalmazta a Nobel-bizottság. Átvenni azonban csak később volt lehetősége, mivel az akkori szovjet hatóságok a már oroszul olvasható regényt egyáltalán nem értékelték, és szerzőjét mint a szovjet állam ellenségét kiutasították. Visszatértéig az Egyesült Államokban élt.

Szolzsenyicin könyve olvastán állandó volt az összehasonlítás kényszere az azonos rendszerek szerint szerveződött román börtönök és munkatáborok hasonlósága miatt. Jómagam több mint öt évet éltem a szamosújvári börtönben politikai vádakkal, így megismerhettem a szovjet mintát átvevő román börtönéletet.

Szolzsenyicint barátjával levelező katonatisztként a háború napjaiban tartóztatták le, mivel a levéltitkot szabályozó törvény sem a Szovjetunióban, sem Romániában nem volt egyéb fölösleges szövegnél. Levélváltásuk „kifogásolható” véleményeket tartalmazott. (Kiderült, hogy Árpád öcsém nekem írt levelét is ellenőrizték. Ő egyikben a „diplomata” szót használta, mire beidézték, és megkérdezték, milyen diplomatával levelez. Öcsém akkor jött rá, hogy „diplomás” helyett használta a „diplomata” szót. Kihallgatója elfogadta a botlást, elengedte.) Elnézését kérem az olvasónak, de a párhuzam annyira tanulságos, hogy nem hagyhattam ki. A továbbiakban is folytatom majd az összehasonlítást, mivel a két diktatúra semmiben nem különbözött.

A tavalyi könyvnapon a Szolzsenyicin-könyv azon részét olvastam fel, ahol a foglyot besúgásra próbálja (sikertelenül) meggyőzni a politikai tiszt. Annyira hiteles, hogy azt csak az tudja, akit szintén a börtönben igyekeztek minden ígérettel rávenni a társai elárulására. Sikertelenül azonban, amit igyekeztek is megbosszulni. De legalább tiszta maradtam, miként a rab Szolzsenyicin is.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Puskás Attila Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-05 08:00 Cikk megjelenítése: 130 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 192
szavazógép
2025-09-05: Nyílttér - :

Gombaárusítás feketén

Egy hete megjelent cikkem (Vigyázat a piaci gombákkal!) kapcsán helyesbítek: nem a sepsiszentgyörgyi piaci gombafelhozatallal volt gond a napokban, és azelőtt sem, hanem a piac mellettivel! – sajnos, nem fogalmaztam elég egyértelműen.
2025-09-05: Kultúra - Csinta Samu:

A gyerek örök, csak a világ változik körülötte (Beszélgetés Székely Géza képzőművésszel)

Korunk tipikus művészpályája az övé a romániai rendszerváltás előtti egzisztenciális pályakezdés minden nyűgével, majd az azt követő újabb útkeresésekkel. Székely Géza képzőművésszel, a csernátoni IKA-alkotótábor kezdeményezőjével többek között a sztárcsinálásról és a gyerekrajzok „akkumulátortöltő” szerepéről beszélgettünk.
rel="noreferrer"