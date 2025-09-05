Romániában az Európai Tanács elnöke

Antonio Costa romániai látogatása az európai szolidaritás bizonyítéka – jelentette ki az Európai Tanács elnökével közös sajtótájékoztatóján Nicuşor Dan. Beszámolója szerint az Antonio Costával tartott szerdai megbeszéléseinek középpontjában Európa biztonsági helyzete és az EU fekete-tengeri stratégiája állt.
Antonio Costa a sajtótájékoztatón gratulált Nicuşor Dan elnökválasztási győzelméhez, illetve Romániának az Ukrajna és az európai biztonság iránti elkötelezettségéhez. Kijelentette, hogy Románia az európai biztonság kulcsfontosságú eleme. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy az Európai Unió jóléte és biztonsága összefüggenek.