Romániában az Európai Tanács elnöke

Négy bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormány ellen szerdán késő este a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR). Ezeket tegnap délelőtt ismertették a parlamentben. A párt közleménye szerint ez a válaszuk arra, hogy a Bolojan-kabinet parlamenti vita és szavazás nélkül vállal felelősséget a megszorító intézkedések újabb csomagjáért.