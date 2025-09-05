Négy bizalmatlansági indítványt nyújtottak be

Négy bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormány ellen szerdán késő este a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR). Ezeket tegnap délelőtt ismertették a parlamentben. A párt közleménye szerint ez a válaszuk arra, hogy a Bolojan-kabinet parlamenti vita és szavazás nélkül vállal felelősséget a megszorító intézkedések újabb csomagjáért.

Az AUR emlékeztetett arra, hogy ezeket az intézkedéseket a romániai polgárok nem szavazták meg a választásokon, és a parlament sem hagyta jóvá a kormány beiktatásakor. „A nyílt vita helyett a jelenlegi kormány (...) tetszése szerint diktálja a törvényeket, szembemenve a demokratikus logikával és a hatalmi ágak szétválasztásával” – olvasható a közleményben.

Az AUR szerint az európai demokráciák történetében még soha nem fordult elő ilyen méretű visszaélés: a kormány egy nap alatt öt nagy tervezetért vállal felelősséget, miközben a mögötte álló koalíciónak több mint 70 százalékos többsége van a parlamentben. Ezzel az eljárással a párt szerint a Bolojan-kabinet a parlamentet a törvényhozás függelékévé változtatja, és „megfosztja a román népet a képviselethez való alapvető jogától”.

Mindezek miatt az AUR négy bizalmatlansági indítványt nyújtott be, amelyek egyenként azokat a területeket célozzák, melyeket a kormány négy törvénytervezete leginkább sújt: a gazdaságot, az állami tulajdonú vállalatokat, az autonóm intézményeket és az egészségügyet – tájékoztatnak a közleményben.

A bizalmatlansági indítványokat tegnap 11 órától ismertették a parlamentben, a vitát és a szavazást vasárnap 13 órától tartják.

A Bolojan-kormány lemondása – a legjobb gyógymód az egészségügyi rendszer, de Románia számára is című indítvány szövege szerit a második deficitcsökkentő csomag egészségügyről szóló tervezete korlátozza a betegek hozzáférését az alapvető szolgáltatásokhoz, bizonytalan pénzügyi helyzetbe hozza a háziorvosi rendelőket, plusz terheket ró a kórházakra és korlátozza az orvosok szakmai autonómiáját.

A második indítvány szerint az állami vállalatok irányításáról szóló törvényt módosító tervezet kizárólag a többségi állami tulajdonban lévő cégekre összpontosít, és nem foglalkozik azokkal a vállalatokkal, amelyekben az államnak jelentős részesedése van.

Az autonóm állami hatóságokat érintő tervezet a kormány kötelezettségvállalásainak pontosan az ellenkezőjét írja elő, hisz nem szünteti meg a szinekúrákat a célba vett három intézményben – az energiaszabályzó (ANRE), a pénzügyi felügyeleti (ASF) és a távközlési (ANCOM) hatóságban – áll a harmadik indítványban.

A kormány bebizonyította, hogy kimerítette a politikai eszköztárát, kifogyott a megoldásokból, és ma le kell váltani – hangzott el az újabb adóügyi intézkedéseket bevezető jogszabályjavaslat miatt benyújtott bizalmatlansági indítványról.