Cégvezetők őrizetben

2025. szeptember 5., péntek, Belföld

Folytatólagosan elkövetett adócsalás gyanúja miatt tegnap őrizetbe vettek öt cégvezetőt, ugyanakkor a Iași megyei adóhatóság egy vezető beosztású adóellenőrét bűnrészesség miatt hatósági felügyelet alá helyeztek.

    Fotó: Pixabay.com

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészég (DNA) közleménye szerint további két magánszemélyt is hatósági felügyelet alá helyeztek egy több millió eurós adócsalási ügyben. Több megyében, összesen 47 helyszínen tartottak házkutatást, mert a gyanú szerint luxusautó-értékesítéssel foglalkozó cégek elmulasztották befizetni az áfát a járművek értékesítése után. A vádhatóság közleménye szerint 2021 és 2025 januárja között összesen több mint 96 millió lejjel károsították meg az államkasszát.

