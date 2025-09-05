Cégvezetők őrizetben

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészég (DNA) közleménye szerint további két magánszemélyt is hatósági felügyelet alá helyeztek egy több millió eurós adócsalási ügyben. Több megyében, összesen 47 helyszínen tartottak házkutatást, mert a gyanú szerint luxusautó-értékesítéssel foglalkozó cégek elmulasztották befizetni az áfát a járművek értékesítése után. A vádhatóság közleménye szerint 2021 és 2025 januárja között összesen több mint 96 millió lejjel károsították meg az államkasszát.