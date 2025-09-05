Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tettre készek koalíciójaEgységesen a béke és a biztonság ügyében

2025. szeptember 5., péntek, Világfigyelő

Párizsban ülésezett tegnap az úgynevezett tettre készek koalíciója, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és több mint harminc partnerország képviselői vettek részt személyesen vagy online formában. Az ukrán államfő közölte: a megbeszélések középpontjában a tartós béke, a biztonsági garanciák és Ukrajna katonai támogatása állt.

    Volodimir Zelenszki ukrán és Emmanuel Macron francia államfő az asztalfőn. Fotó: Facebook / Volodimir Zelenszki

Közösségi oldalán Zelenszkij azt írta, „most egy különleges pillanatban vagyunk, és különleges tárgyalások zajlanak. Ma találkoztak az tettre készek koalíciójának országai – vagyis egész szabad Európa, Kanada, Japán, Ausztrália és Új-Zéland. Ez volt eddig a legnagyobb megbeszélés ennyi résztvevővel. Köszönöm mindenkinek!”

A nyomás hatásos – egyre nehezebb helyzetbe kerül az orosz gazdaság és azok is, akik velük üzletelnek. Ezen az úton megyünk tovább. Ma új szankciókról, másodlagos szankciókról és speciális vámokról beszéltünk, amelyek segíthetnek – tette hozzá.

Az erős ukrán hadsereg most is, és a jövőben is a biztonságunk alapja lesz. Ezért a hadsereg képességei a fő kérdés: a pénz, a fegyverek, a védelmi ipar. Azon dolgozunk, hogy ez mind meglegyen – egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva is. Nemcsak a mostani háborúban, hanem utána is, hogy garantáljuk a biztonságot. Már megvan az alap a tervhez, tudjuk, milyen erőkre van szükség, és milyen lépések kellenek. Készülnek a dokumentumok a garanciákról, és azt is rögzítjük, hogy ki mivel járul hozzá. Már huszonhat ország vállalta, hogy biztonsági garanciát ad Ukrajnának – írta az államfő.

Nagyon fontos, hogy Amerika is velünk van. Sok formában dolgozunk együtt – például a PURL kezdeményezésen keresztül, ami lehetővé teszi amerikai fegyverek vásárlását, de az Egyesült Államok hosszú távon is kész részt venni a biztonsági garanciákban – tette hozzá Zelenszkij.

A PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) egy új, gyors és összefogott mechanizmus, amelyben Ukrajna meghatározza, mire van leginkább szüksége; NATO-tagországok önkéntesen finanszírozzák a fontos amerikai fegyverek beszerzését; a folyamat leegyszerűsödik és meggyorsul. Már eddig is több milliárd dollár értékű segítség érkezett, és a rendszer tovább bővül.

