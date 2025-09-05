Párizsban ülésezett tegnap az úgynevezett tettre készek koalíciója, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és több mint harminc partnerország képviselői vettek részt személyesen vagy online formában. Az ukrán államfő közölte: a megbeszélések középpontjában a tartós béke, a biztonsági garanciák és Ukrajna katonai támogatása állt.

Közösségi oldalán Zelenszkij azt írta, „most egy különleges pillanatban vagyunk, és különleges tárgyalások zajlanak. Ma találkoztak az tettre készek koalíciójának országai – vagyis egész szabad Európa, Kanada, Japán, Ausztrália és Új-Zéland. Ez volt eddig a legnagyobb megbeszélés ennyi résztvevővel. Köszönöm mindenkinek!”

A nyomás hatásos – egyre nehezebb helyzetbe kerül az orosz gazdaság és azok is, akik velük üzletelnek. Ezen az úton megyünk tovább. Ma új szankciókról, másodlagos szankciókról és speciális vámokról beszéltünk, amelyek segíthetnek – tette hozzá.

Az erős ukrán hadsereg most is, és a jövőben is a biztonságunk alapja lesz. Ezért a hadsereg képességei a fő kérdés: a pénz, a fegyverek, a védelmi ipar. Azon dolgozunk, hogy ez mind meglegyen – egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva is. Nemcsak a mostani háborúban, hanem utána is, hogy garantáljuk a biztonságot. Már megvan az alap a tervhez, tudjuk, milyen erőkre van szükség, és milyen lépések kellenek. Készülnek a dokumentumok a garanciákról, és azt is rögzítjük, hogy ki mivel járul hozzá. Már huszonhat ország vállalta, hogy biztonsági garanciát ad Ukrajnának – írta az államfő.

Nagyon fontos, hogy Amerika is velünk van. Sok formában dolgozunk együtt – például a PURL kezdeményezésen keresztül, ami lehetővé teszi amerikai fegyverek vásárlását, de az Egyesült Államok hosszú távon is kész részt venni a biztonsági garanciákban – tette hozzá Zelenszkij.

A PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) egy új, gyors és összefogott mechanizmus, amelyben Ukrajna meghatározza, mire van leginkább szüksége; NATO-tagországok önkéntesen finanszírozzák a fontos amerikai fegyverek beszerzését; a folyamat leegyszerűsödik és meggyorsul. Már eddig is több milliárd dollár értékű segítség érkezett, és a rendszer tovább bővül.