A Rákóczi-fejedelmekről

Idáig személyes jelenléttel szervezték meg a konferenciát a fogarasi várban, ezúttal forráshiány miatt online került rá sor. Az előadó bemutatta a dinasztiaalapító Rákóczi Zsigmond, fia, I. György, annak fia, II. György fejedelmek, utóbbi fia, I. Ferenc választott, de be nem iktatott fejedelem, az ő fia, II. Ferenc, Erdély fejedelme és Magyarország vezérlő fejedelme, az 1703–1711. közötti Habsburg-ellenes szabadságharc vezetője, valamint fia, a trónkövetelő József címereit, pecsétjeit, illetve pénzérméit. (M. I.)