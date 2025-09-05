Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A Rákóczi-fejedelmekről

2025. szeptember 5., péntek, Közélet

A felsővadászi Rákóczi család fejedelmi tagjainak címertani, pecséttani és éremtani megjelenítéséről tartott előadást Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke tegnap a Fogarasföld Múzeuma által szervezett éves nemzetközi tudományos ülésszakon.

  • Rákóczi-részlete a borsi várban. Fotó: Szekeres Attila
Idáig személyes jelenléttel szervezték meg a konferenciát a fogarasi várban, ezúttal forráshiány miatt online került rá sor. Az előadó bemutatta a dinasztiaalapító Rákóczi Zsigmond, fia, I. György, annak fia, II. György fejedelmek, utóbbi fia, I. Ferenc választott, de be nem iktatott fejedelem, az ő fia, II. Ferenc, Erdély fejedelme és Magyarország vezérlő fejedelme, az 1703–1711. közötti Habsburg-ellenes szabadságharc vezetője, valamint fia, a trónkövetelő József címereit, pecsétjeit, illetve pénzérméit. (M. I.)

