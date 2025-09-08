Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. szeptember 8., hétfő
  • Galambok forgalomban. Albert Levente felvétele
    Galambok forgalomban. Albert Levente felvétele
Mit főzzünk ma? (Gorgonzolás kucsmagomba)

Hozzávalók: 30 dkg kucsmagomba, 1 fej hagyma, 3 cikk fokhagyma, 15–20 dkg gorgonzola, 3–4 dl főzőtejszín, 1–2 evőkanál olívaolaj, só, bors; illetve grana padano vagy parmezán.
2025-09-08: Világfigyelő - :

Elhunyt Kásler Miklós onkológus, volt miniszter

Életének 76. évében meghalt Kásler Miklós onkológus, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, volt emberi erőforrásügyi miniszter. „Egész életében végig dolgozott, és tudását fejlesztette, fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért” – írta Magyarország Belügyminisztériuma, mely saját halottjának tekinti a tudóst.
