Gorgonzolás kucsmagombaMit főzzünk ma?

2025. szeptember 8., hétfő, Szabadidő

Hozzávalók: 30 dkg kucsmagomba, 1 fej hagyma, 3 cikk fokhagyma, 15–20 dkg gorgonzola, 3–4 dl főzőtejszín, 1–2 evőkanál olívaolaj, só, bors; illetve grana padano vagy parmezán.

Elkészítése. A hagymát kockára vágjuk és az olívaolajon megdinszteljük. Ezalatt a kucsmagombát karikára vágjuk, majd szűrőbe téve leforrázzuk. A leforrázott gombát hozzáadjuk a dinsztelt hagymához, sózzuk, borsozzuk, majd kevés vizet öntve alája 5–10 percet főzzük. Ezután felöntjük főzőtejszínnel, felforraljuk, majd beletesszük a kockára vágott gorgonzolát, összefőzzük, végül ízesítjük zúzott fokhagymával.

A gorgonzolás kucsmagombát kifőtt penne tésztával tálaljuk, a tetejére grana padanót vagy parmezánt reszelünk.

A gorgonzola egy olasz, nemes penésszel átszőtt sajtfajta. Nagy bevásárlóközpontokban lehet kapni. 

A grana padano vagy „a szegény emberek parmezánja”, egy szemcsés állagú kemény sajt, ami tehéntejből készül. Neve a származási helyére, a Pó folyó völgyére utal.
Kucsmagomba hiányában az étel más gombából is elkészíthető.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 40 perc

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

