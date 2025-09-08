Egyeztetett Fico és Zelenszkij

Tekintettel kell lenni a nemzetközi energetikai infrastruktúra részét alkotó országok érdekeire, és Szlovákia nem akar részese lenni az energetikai infrastruktúrát érintő játékoknak – szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a kárpátaljai Ungváron pénteken tartott találkozója után.

Robert Fico kijelentette: az energetikai infrastruktúrát érő katonai támadások Szlovákia számára is károsak, illetve azokkal összefüggésben más országok érdekeire is tekintettel kellene lenni. Hozzátette: az energetika témájában Szlovákia olyan döntéseket fog hozni, amelyek jónak bizonyulnak a szuverén szlovák politika számára, s ezen szemlélet szerint ebben a kérdésben nagy hely van Szlovákia és Ukrajna együttműködésére is. Hozzátette: a feladat az, hogy olyan rendszert találjanak, amely minden ország számára biztosítani tudja a minőségi és méltányos árú energiahordozók által történő biztonságos ellátást.

Robert Fico a találkozó után bejelentette: a találkozón a szlovák és az ukrán kormány együttes ülésének megtartásáról is döntés született, arra várhatóan október 20-án kerül majd sor. A szlovák miniszterelnök a találkozóról úgy nyilatkozott: üdvözlendő, hogy négyszemközti beszélgetésre is sor került, s bár néhány témában egymástól eltérőek voltak a tárgyalópartnerek nézetei, de a megbeszélést egymás meghallgatása jellemezte.

Zelenszkij hasznosnak minősítette a tárgyalást és a két ország közti párbeszéd folytatásának fontosságára mutatott rá, illetve szólt a két fél vezetői szinten történő pragmatikus együttműködésének szükségességéről is. A találkozó után azt hangoztatta: az orosz gáznak és kőolajnak nincs jövője, ugyanakkor hozzátette: országa szeretne energetikai stabilitást biztosítani Szlovákia és további partnerei számára.