Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Egyeztetett Fico és Zelenszkij

2025. szeptember 8., hétfő, Világfigyelő

Tekintettel kell lenni a nemzetközi energetikai infrastruktúra részét alkotó országok érdekeire, és Szlovákia nem akar részese lenni az energetikai infrastruktúrát érintő játékoknak – szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a kárpátaljai Ungváron pénteken tartott találkozója után.

  • Robert Fico és Volodimir Zelenszkij Ungváron találkozott. Fotó: Facebook / Robert Fico
    Robert Fico és Volodimir Zelenszkij Ungváron találkozott. Fotó: Facebook / Robert Fico

Robert Fico kijelentette: az energetikai infrastruktúrát érő katonai támadások Szlovákia számára is károsak, illetve azokkal összefüggésben más országok érdekeire is tekintettel kellene lenni. Hozzátette: az energetika témájában Szlovákia olyan döntéseket fog hozni, amelyek jónak bizonyulnak a szuverén szlovák politika számára, s ezen szemlélet szerint ebben a kérdésben nagy hely van Szlovákia és Ukrajna együttműködésére is. Hozzátette: a feladat az, hogy olyan rendszert találjanak, amely minden ország számára biztosítani tudja a minőségi és méltányos árú energiahordozók által történő biztonságos ellátást.

Robert Fico a találkozó után bejelentette: a találkozón a szlovák és az ukrán kormány együttes ülésének megtartásáról is döntés született, arra várhatóan október 20-án kerül majd sor. A szlovák miniszterelnök a találkozóról úgy nyilatkozott: üdvözlendő, hogy négyszemközti beszélgetésre is sor került, s bár néhány témában egymástól eltérőek voltak a tárgyalópartnerek nézetei, de a megbeszélést egymás meghallgatása jellemezte.

Zelenszkij hasznosnak minősítette a tárgyalást és a két ország közti párbeszéd folytatásának fontosságára mutatott rá, illetve szólt a két fél vezetői szinten történő pragmatikus együttműködésének szükségességéről is. A találkozó után azt hangoztatta: az orosz gáznak és kőolajnak nincs jövője, ugyanakkor hozzátette: országa szeretne energetikai stabilitást biztosítani Szlovákia és további partnerei számára.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-08 08:00 Cikk megjelenítése: 196 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 236
szavazógép
2025-09-08: Világfigyelő - :

Elhunyt Kásler Miklós onkológus, volt miniszter

Életének 76. évében meghalt Kásler Miklós onkológus, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, volt emberi erőforrásügyi miniszter. „Egész életében végig dolgozott, és tudását fejlesztette, fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért” – írta Magyarország Belügyminisztériuma, mely saját halottjának tekinti a tudóst.
2025-09-08: Világfigyelő - :

Moszkva helyett Kijev

Visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Vlagyimir Putyin orosz államfő felvetését, hogy Moszkvában tárgyaljon vele a háború lezárásáról, ehelyett azt javasolta, hogy ő látogasson el Kijevbe.
rel="noreferrer"