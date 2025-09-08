Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Moszkva helyett Kijev

2025. szeptember 8., hétfő, Világfigyelő

Visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Vlagyimir Putyin orosz államfő felvetését, hogy Moszkvában tárgyaljon vele a háború lezárásáról, ehelyett azt javasolta, hogy ő látogasson el Kijevbe.

  • Putyin Moszkvába hívta Zelenszkijt. Fotó: kremlin.ru
Ő eljöhet Kijevbe, én viszont nem mehetek Moszkvába, amikor hazámat nap mint nap rakétatámadások érik. Nem mehetek el ennek a terroristának a fővárosába. Putyin ezt jól tudja – mondta Zelenszkij. Szerinte Pu­tyin Moszkvát azért ajánlotta helyszínül, hogy elodázza a találkozót vele. Ha valaki nem akar találkozni a háború alatt, akkor természetesen felajánlhat valamit, ami számomra vagy mások számára elfogadhatatlan lesz – jegyezte meg az ukrán elnök.

Putyin pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén jelentette ki, hogy Moszkva a legjobb helyszín az orosz–ukrán csúcstalálkozóra, Ukrajna arra vonatkozó igényét pedig, hogy máshol tartsák meg a találkozót, eltúlzott kérésnek nevezte.

Zelenszkij szombaton arról írt, hogy szeptember első öt napja alatt Oroszország több mint 1300 csapásmérő drónt, közel 900 irányított légibombát és mintegy ötven különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen. Kiemelte, hogy Ukrajna több mint felét, 14 megyét értek ez idő alatt orosz támadások.

