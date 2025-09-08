Megemlékezés
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk
ifj. BODOLA SÁNDORRA halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
1120375
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni id. BUCUR MIHAIRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335335
Búcsú nélkül távozott, mint hulló falevél, mely soha vissza nem tér. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad.
Fájdalommal emlékezünk
KOVÁCS IRÉNRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
és hozzátartozói
4335337
Elmentél, tőlünk, el sem búcsúztál, / Távozásod, míg élünk, örökké fáj. / Hiányod elviselni nehéz, / Örökre megmarad szívünkben az emlékezés.
Fájó szívvel emlékezünk az árkosi DERZSI ERZSÉBETRE halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335338
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
id. NAGY B. ATTILÁRA
halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335342