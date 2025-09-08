Megemlékezés

Kegyelettel és fájó szívvel

emlékezünk

ifj. BODOLA SÁNDORRA halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1120375

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni id. BUCUR MIHAIRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335335

Búcsú nélkül távozott, mint hulló falevél, mely soha vissza nem tér. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad.

Fájdalommal emlékezünk

KOVÁCS IRÉNRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

és hozzátartozói

4335337

Elmentél, tőlünk, el sem búcsúztál, / Távozásod, míg élünk, örökké fáj. / Hiányod elviselni nehéz, / Örökre megmarad szívünkben az emlékezés.

Fájó szívvel emlékezünk az árkosi DERZSI ERZSÉBETRE halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4335338

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

id. NAGY B. ATTILÁRA

halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335342