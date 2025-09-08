Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kegyelettel és fájó szívvel 
emlékezünk 
ifj. BODOLA SÁNDORRA halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni id. BUCUR MIHAIRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Búcsú nélkül távozott, mint hulló falevél, mely soha vissza nem tér. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. 
Fájdalommal emlékezünk 
KOVÁCS IRÉNRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja 
és hozzátartozói
Elmentél, tőlünk, el sem búcsúztál, / Távozásod, míg élünk, örökké fáj. / Hiányod elviselni nehéz, / Örökre megmarad szívünkben az emlékezés. 
Fájó szívvel emlékezünk az árkosi DERZSI ERZSÉBETRE halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi 
id. NAGY B. ATTILÁRA 
halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.
Szerettei
