Felemásan alakult pénteken a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság második fordulója a háromszéki csapatok számára. A Sepsi OSK II. hazai környezetben 3–1-re kikapott a nemrég a Román Kupa csoportkörébe bejutott Sporting Liești együttesétől, míg a Kézdivásárhelyi SE hátrányból fordítva 3–1-re diadalmaskodott a CS Blejoi vendégeként. A sepsiszentgyörgyi alakulat a kilencedik, a hibátlan céhes városi gárda az első helyről várja a folytatást.

Gólhelyzetekben gazdag első félidőt játszottak a csapatok a szemerjai stadionban. A vendégek egyből letámadták ellenfelüket, az első öt percben háromszor is előnybe kerülhettek volna, viszont Gicu Iordache néhány méterről az oldalhálóba továbbított, Adrian Grigoraș emelése kevéssel elkerülte a kaput és Laurențiu Năstase kapáslövése elszállt a keresztléc felett. Hamarosan a házigazdák is veszélyeztettek, szöglet után Laurențiu Bena pontatlanul célzott, majd Kocsis Norbert közeli kísérletét kiütötte a kapus. A 10. percben vezetést szerzett az előző idényben alapszakaszgyőztes moldvai együttes, Valentin Munteanu előkészítéséből Iordache a hálóba gurított (0–1).

Az alakulatok a folytatásban sem lassítottak, a 15. percben a piros-fehér mezesek közel jártak az egyenlítéshez, azonban Gabriel Mihoreanu a kapu torkában elcsúszott a lövés pillanatában, így a hálóőr begyűjtötte a labdát. A másik oldalon Alexandru Stan lehetősége a kapufáról vágódott vissza, a kipattanót Iordache küldte kapura, ezt pedig Bartha Mátyás hárította. A sepsiszentgyörgyi gárda a szünet előtt betalált, Bena próbálkozásánál még mentett Giulio Munteanu, ellenben a 43. percben tehetetlennek bizonyult, ekkor Luca Păcuraru indítását követően Kocsis volt eredményes (1–1).

Jól kezdte a második felvonást Nagy Sándor legénysége, Păcurar távolról a kapufát találta telibe, ám a kimaradt helyzet nem sokkal később megbosszulta magát, az 56. percben ismét előnybe került a Galac megyei rivális, ekkor Stan a kapus mellett a jobb alsóba továbbított (1–2). A hátralévő időben inkább a Liești akarata érvényesült, amely szabálytalanságok miatt megítélt pontrúgásokból okozott riadalmat, de Bar­tha előbb Iordache, aztán Valentin Munteanu szabadrúgását is védte. A Sporting a hajrában lezárta a mérkőzést, a 89. percben a csereként beállt Petrișor Voinea a védőket kicselezve beállította a végeredményt (1–3).

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 2. forduló: Sepsi OSK II.–Sporting Liești 1–3 (1–1).

Sepsiszentgyörgy, szemerjai stadion. Vezette: Ovidiu Robu (Chitila). Sepsi OSK II.: Bartha – Kolcza, Bocan (Bartalis, 63.), Mihoreanu (Truța, 63.), Kocsis, Bena, Păcuraru, Leczki, Gyulai (Galaju, 86.), Marin (Győrfi, 63.), Păcurar. Edző: Nagy Sándor. Liești: G. Munteanu – Grigoraș (Iacob, 26. és Manea, 88.), Iordache, Popa, Stan (Crihană, 74.), Coman, V. Munteanu, Maftei, Năstase (Dima, 46.), Costin (Voinea, 46.), Munchiu. Edző: Cătălin Savu. Gólszerzők: Kocsis (43.), illetve Iordache (10.), Stan (56.), Voinea (89.). Sárga lap: Păcurar (46.), Păcuraru (76.), Kolcza (59.), illetve Iacob (83.).

További eredmények, 2. forduló: CS Blejoi–Kézdivásárhelyi SE 1–3 (gólszerzők: Mihai Constantinescu 7., illetve Fábián Róbert 17., 33., Rareș Plăiașu 45.), CSM Râmnicu Sărat–Unirea Braniștea 1–5, CS Victoria Traian–Petrolul Ploiești II. 2–1, CSO Plopeni–Galaci Oțelul II. 6–1, CS Păulești–FC Unirea Brăila 0–0.

A táblázat:

1. KSE 2 0 0 6–2 6

2. Lieşti 2 0 0 6–3 6

3. Plopeni 1 1 0 7–2 4

4. Braniştea 1 1 0 7–3 4

5. Brăila 1 1 0 3–1 4

6. Păuleşti 1 1 0 2–1 4

7. Traian 1 0 1 3–4 3

8. Blejoi 0 1 1 3–5 1

9. Sepsi OSK II. 0 1 1 2–4 1

10. Petrolul II. 0 0 2 2–4 0

11. Râmnicu Sărat 0 0 2 3–8 0

12. Oţelul II. 0 0 2 2–9 0

A harmadik forduló programja: * szeptember 12.: Galaci Oțelul II.–CS Păulești (17 óra), Petrolul Ploiești II.–CS Blejoi (17 óra), FC Unirea Brăila–CS Victoria Traian (17 óra) * szeptember 13.: Unirea Braniștea–Sepsi OSK II. (17 óra), Kézdivásárhelyi SE–CSM Râmnicu Sărat (17 óra), Sporting Liești–CSO Plopeni (17 óra).