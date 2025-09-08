Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, vb-selejtezőHősies döntetlen Írországban

2025. szeptember 8., hétfő, Sport

Majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva a magyar labdarúgó-válogatott szombaton négygólos mérkőzésen döntetlent játszott Írország vendégeként a jövő évi világbajnokság európai selejtezősorozatában. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata kedden 21.45-től a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugália együttesét fogadja a Puskás Arénában.

  • Fotó: Facebook / MLSZ – Magyar Labdarúgó-szövetség
    Fotó: Facebook / MLSZ – Magyar Labdarúgó-szövetség

A magyar válogatott nem is kezdhetett volna jobban, hiszen Varga Barnabás az első akcióból betalált. A vezetés birtokában is a magyar alakulat játszott mezőnyfölényben, rendre beadásokkal próbálkozott, Varga egy alkalommal nem sokkal tévesztett célt. Alig néhány perccel később Szoboszlai Dominik szöglete után Sallai Roland a hálóba bólintott, így negyedóra alatt megnyugtató előnyre tettek szert Marco Rossi tanítványai. A folytatásban kiegyenlítetté vált a játék, de az íreknek nem sikerült átjátszani az ellenfél védelmét, míg a kevés kivétel alkalmával az utolsó passzok pontatlannak bizonyultak, így Dibusz Dénes csak a szünet előtt avatkozott játékba.

Amilyen jól indult az első játékrész, legalább annyira rosszul rajtolt a második, mivel a házigazdák szinte azonnal szépítettek, ráadásul nem sokkal később Sallai egy buta, a mezőnyben szándékosan elkövetett durva szabálytalanságért piros lapot kapott a német játékvezetőtől. Ettől nemcsak a közönség, hanem a hazai együttes is belelkesedett, azonban az ír rohamokat kihasználva remek ellentámadásokat vezettek a vendégek, Bolla Bendegúz háromszor is helyzetbe került, kétszer Caoimhín Kelleher védett, egyszer pedig a kísérlete elkerülte a kaput.

A 60. perctől a magyar kapu elé elkezdtek záporozni a beadások, amelyek nem kevés veszélyt okoztak, de rendre pontatlanok voltak. Az egyetlen kivételt Finn Azaz közeli fejese jelentette, akkor viszont a magyar kapus bravúrral hárított. Az utolsó negyedórára teljesen beszorult a magyar válogatott, ám mind a kilenc mezőnyjátékos hősiesen és önfeláldozóan védekezett, ugyanakkor Dibusz is állta a sarat. Amikor már úgy tűnt, óriási küzdelemben meglesz a rendkívül fontos három pont, a ráadásban Adam Idah egyenlített, így a magyar csapatnak nem sikerült lépéselőnybe kerülnie a szigetországi riválissal szemben.

Eredmény, vb-selejtező, F-csoport, 1. forduló: Írország–Magyarország 2–2 (gólszerzők: Evan Ferguson 49., Adam Idah 90+3., illetve Varga Barnabás 2., Sallai Roland 15.), Örményország–Portugália 0–5 (gólszerzők: João Félix 10., 62., Cristiano Ronaldo 21., 46., João Cancelo 32.).

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-08 08:00 Cikk megjelenítése: 165 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 236
szavazógép
2025-09-08: Sport - Miska Brigitta:

Kikapott a Sepsi OSK II., ismét győzött a KSE (Labdarúgás, 3. Liga)

Felemásan alakult pénteken a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság második fordulója a háromszéki csapatok számára. A Sepsi OSK II. hazai környezetben 3–1-re kikapott a nemrég a Román Kupa csoportkörébe bejutott Sporting Liești együttesétől, míg a Kézdivásárhelyi SE hátrányból fordítva 3–1-re diadalmaskodott a CS Blejoi vendégeként. A sepsiszentgyörgyi alakulat a kilencedik, a hibátlan céhes városi gárda az első helyről várja a folytatást.
2025-09-08: Sport - :

Verstappen magabiztosan nyert (Forma–1, Olasz Nagydíj)

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte vasárnap az Olasz Nagydíjat. A 27 éves holland pilóta idei harmadik, karrierje 66. futamgyőzelmét aratta. A dobogó a két McLaren-pilótával lett teljes: második helyen a brit Lando Norris, harmadik pozícióban a pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri végzett.
rel="noreferrer"