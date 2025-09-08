A magyar válogatott nem is kezdhetett volna jobban, hiszen Varga Barnabás az első akcióból betalált. A vezetés birtokában is a magyar alakulat játszott mezőnyfölényben, rendre beadásokkal próbálkozott, Varga egy alkalommal nem sokkal tévesztett célt. Alig néhány perccel később Szoboszlai Dominik szöglete után Sallai Roland a hálóba bólintott, így negyedóra alatt megnyugtató előnyre tettek szert Marco Rossi tanítványai. A folytatásban kiegyenlítetté vált a játék, de az íreknek nem sikerült átjátszani az ellenfél védelmét, míg a kevés kivétel alkalmával az utolsó passzok pontatlannak bizonyultak, így Dibusz Dénes csak a szünet előtt avatkozott játékba.

Amilyen jól indult az első játékrész, legalább annyira rosszul rajtolt a második, mivel a házigazdák szinte azonnal szépítettek, ráadásul nem sokkal később Sallai egy buta, a mezőnyben szándékosan elkövetett durva szabálytalanságért piros lapot kapott a német játékvezetőtől. Ettől nemcsak a közönség, hanem a hazai együttes is belelkesedett, azonban az ír rohamokat kihasználva remek ellentámadásokat vezettek a vendégek, Bolla Bendegúz háromszor is helyzetbe került, kétszer Caoimhín Kelleher védett, egyszer pedig a kísérlete elkerülte a kaput.

A 60. perctől a magyar kapu elé elkezdtek záporozni a beadások, amelyek nem kevés veszélyt okoztak, de rendre pontatlanok voltak. Az egyetlen kivételt Finn Azaz közeli fejese jelentette, akkor viszont a magyar kapus bravúrral hárított. Az utolsó negyedórára teljesen beszorult a magyar válogatott, ám mind a kilenc mezőnyjátékos hősiesen és önfeláldozóan védekezett, ugyanakkor Dibusz is állta a sarat. Amikor már úgy tűnt, óriási küzdelemben meglesz a rendkívül fontos három pont, a ráadásban Adam Idah egyenlített, így a magyar csapatnak nem sikerült lépéselőnybe kerülnie a szigetországi riválissal szemben.

Eredmény, vb-selejtező, F-csoport, 1. forduló: Írország–Magyarország 2–2 (gólszerzők: Evan Ferguson 49., Adam Idah 90+3., illetve Varga Barnabás 2., Sallai Roland 15.), Örményország–Portugália 0–5 (gólszerzők: João Félix 10., 62., Cristiano Ronaldo 21., 46., João Cancelo 32.).