A Dévai Autobergamo után a Luceafărul Buzău csapatát is legyőzte a Sepsi-SIC, amely a teremlabdarúgó 1. Liga új idényének második fordulójában 2–1-re diadalmaskodott a havasalföldi alakulat otthonában. A válogatott szünet miatt szeptember végéig áll az élvonalbeli futsalbajnokság, a zöld-fehérek a harmadik fordulóban a címvédő Galaci United együttesét fogadják.

A lehető legrosszabbul rajtolt a Sepsi-SIC vasárnapi mérkőzése, hiszen a hazai környezetben nagyon erős Luceafărul Buzău Dinu révén már a 48. másodpercben megszerezte a vezetést (1–0). A folytatásban a zöld-fehérek gyorsan átvették a találkozó irányítását, és a 2. percben Kanyónak köszönhetően már egyenlő volt az állás (1–1). A találatot követően is a mieink játszottak jobban, de csak ziccerig jutottak Mánya Szabolcs tanítványai, a túloldalon pedig ellentámadásra rendezkedtek be a házigazdák. A térfélcsere után is a háromszéki volt a jobb alakulat a pályán, viszont a győzelmet jelentő második találatra a 35. percig kellett várni, amikoris Fábián volt eredményes (1–2). A hajrában vészkapussal támadott a Luceafărul, ám a szentgyörgyiek kivédekezték a támadásaikat és a Sepsi-SIC zsinórban a második bajnokiját is megnyerte.

A következő három héten szünetel az 1. Liga, hiszen a romániai futsal-válogatott szeptember 18-án és 24-én Európa-bajnoki pótselejtezőt játszik Magyarország ellen.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 2. forduló: Luceafărul Buzău–Sepsi-SIC 1–2 (1–1).

Buzău, Romeo Iamandi Sportcsarnok. Vezette: Vlad Ciobanu és Ionel Boharu Predescu. Luceafărul Buzău: Marin–Pânzaru, Cârstea, Dinu, Isac (cserék: Dobre, Iacob, Păun, Iliescu, Drăghici, Boșneaga). Edző: Radu Răzvătol. Sepsi-SIC: Korodi–Szabó, Fábián, Veress, Kanyó (cserék: Rendi, Ráduly, Vajna, Máthis, Mánya, Gáll, Szőcs). Edző: Mánya Szabolcs. Sárga lap: Iliescu (22.), Dinu (23.), Isac (29.), illetve Máthis (34.). Gólszerzők: Dinu (1.), illetve Kanyó (2.), Fábián (35.).