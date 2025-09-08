Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kosárlabda, Nemzeti LigaOktóberben rajtol a kilenccsapatos élvonal

2025. szeptember 8., hétfő, Sport

Az előző idényben nyolccsapatos volt, az egy hónap múlva rajtoló 2025–2026-os szezonban már kilenc együttese lesz a női kosárlabda Nemzeti Ligának, amelynek mezőnyéből hiányzik a Konstancai VSK, ellenben van két újonc. A szakszövetségnél elkészítették az élvonalbeli pontvadászat menetrendjét, a bajnoki címvédő Sepsi-SIC a nyitófordulóban áll, majd első bajnokiján hazai környezetben fogadja az ezüstérmes Târgoviște alakulatát.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

A női kosárlabda Román Kupa sorsolásánál már sejteni lehetett, hogy kissé átalakul a Nemzeti Liga mezőnye, a találgatások végére pedig az tett pontot, hogy az elmúlt héten elkészítették az élvonalbeli pontvadászat menetrendjét. Eszerint a bajnokság október 4-én rajtoló 2025–2026-os idényében összesen kilenc csapat harcol az aranyéremért, a mezőnyben pedig szerepel a címvédő Sepsi-SIC, a második helyezett Târgoviște, a bronzérmet nyerő Aradi FCC, a negyedik Bukaresti Rapid, valamint a Kolozsvári U, az Agronómia Bukarest és a Brassói CSU. Nem meglepő, hogy hiányzik a felsorolásból a Konstancai VSK, ugyanis a tengerparti városban pénzügyi gondok miatt mind a női, mind a férfi kosárlabda-együttes megszűnt. Egy hónap múlva két újonccal indul a küzdelemsorozat, az 1. Ligából érkezett a Bukaresti Sportul Studențesc, valamint a Temesvári Politehnica. Előbbi a harmadik, utóbbi a hetedik helyen zárta a másodosztályt, amelyet az Alexandria nyert meg a Kézdivásárhelyi SE előtt. A feljutást kiharcoló két csapat közül egyik sem tudta vállalni az élvonalban való indulást.

A nyolcszoros bajnok és kilencszeres kupagyőztes Sepsi-SIC a Nemzeti Liga első fordulójában áll, a másodikban pedig a Târgoviște együttesét fogadja. A harmadik körben már rangadót játszanak a zöld-fehérek, akik az Aradi FCC-nél vendégeskednek. Október végén érkezik a Bukaresti Rapid, majd november első hétvégéjén a Kolozsvári U-hoz látogat a sepsiszentgyörgyi csapat. A 6. fordulóban az Agronómia Bukarest érkezik Háromszékre, majd a Brassói CSU otthonában lépnek pályára Zoran Mikes tanítványai. Az odavágó-sorozatot a két újonc társaságában zárja a címvédő, előbb a Bukaresti Sportul Studențesc csapatát látja vendégül, majd december elején lányaink a Temesvári Politehnica otthonából kísérlik meg elhozni a győztesnek járó két pontot. A versenykiírás szerint decemberben a visszavágó első két fordulóját is lejátsszák, 2026-ban pedig január 4-én folytatódik a bajnokság, amelynek alapszakasza várhatóan február 14-én ér véget.

A bajnoki rajtig még van közel egy hónap, ám a sepsiszentgyörgyiek első tétmérkőzésére már szeptember 17-én sor kerül, amikor a női kosárlabda Euroliga selejtezőjében a 2014-ben győztes török Galatasaray csapatát fogadják a Szabó Kati Sportcsarnokban.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-08 08:00 Cikk megjelenítése: 192 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 236
szavazógép
2025-09-08: Sport - Tibodi Ferenc:

A második bajnokiját is megnyerte a Sepsi-SIC (Teremlabdarúgás, 1. Liga)

A Dévai Autobergamo után a Luceafărul Buzău csapatát is legyőzte a Sepsi-SIC, amely a teremlabdarúgó 1. Liga új idényének második fordulójában 2–1-re diadalmaskodott a havasalföldi alakulat otthonában. A válogatott szünet miatt szeptember végéig áll az élvonalbeli futsalbajnokság, a zöld-fehérek a harmadik fordulóban a címvédő Galaci United együttesét fogadják.
2025-09-08: Sport - :

Besztercén vendégszerepeltek kis pingpongozóink (Asztalitenisz, utánpótlás)

Szeptember 3. és 7. között Besztercén mérették meg magukat a háromszéki U11-es asztaliteniszezők, akik az országos egyéni és csapatbajnokságon vettek részt. A hat fiatal sportoló számára a fejlődés és a tapasztalatszerzés volt a legfontosabb, edzőik elégedettek voltak a mutatott játékkal.
rel="noreferrer"