Újabb „bozgorozás” és eljárás

Újabb magyar személy ellen irányuló incidens miatt indított bűnvádi eljárást a Kolozs megyei rendőrség, miután egy román nő „bozgornak” nevezett egy magyar nőt Kolozsváron, mert az magyarul beszélt az utcán.

A történtekkel kapcsolatban erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával folyik kivizsgálás. A csütörtökön történt incidensről Tudor Duica, a TEUS – Transilvania Noastra – Erdélyünk – Unser Siebenbürgen regionalista egyesület vezetője számolt be a Facebookon. Mint írta, a megfenyegetett magyar nő egyik barátjának a felesége. A férj beszámolója szerint az eset a vasúti pályaudvar környékén történt, amikor felesége telefonon magyarul beszélt egy magyarországi ügyfelével. Ekkor egy jól öltözött 50 év körüli nő agresszíven rászólt: „Bozgoroaica, magyarul beszélj otthon, ne Kolozsváron az utcán!”. A férj szerint felesége nem tudott válaszolni az inzultusra.