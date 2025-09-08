Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Azonosak az érdekeik

2025. szeptember 8., hétfő, Belföld

Magyarország és Románia érdekei teljes mértékben egybevágnak az energetika területén, a két ország ezért ennek mentén a jövőben is szorosan együtt fog működni – írta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter szombaton.

  • Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

A magyar külügy közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a román energiaügyi miniszterrel, Bogdan-Gruia Ivannal folytatott első telefonos egyeztetését követően, hogy a jelenlegi helyzetben rendkívül fontos az együttműködésük. Mindkét ország támaszkodik a nukleáris energiára, és megállapodtak abban is, hogy mindig segíteni fogják egymás erőfeszítéseit, hogy az atomenergiát ne érhesse negatív diszkrimináció a jövőben.

