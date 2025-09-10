A 2025–2026-os tanévre a Kovászna megyei rendőrség és csendőrség fokozott intézkedéseket vezetett be, hogy a diákok és tanárok biztonságban legyenek – közölte a megyei főkapitányság.

A tanév kezdete előtt ellen­őrizték az iskolák biztonsági rendszereit, a közlekedési táblákat, valamint az iskolabuszokat. A tanév alatt rendőrjárőrök lesznek jelen az intézmények közelében, hogy megelőzzék a közlekedési és egyéb baleseteket. A rendőrök egész évben tájékoztató programokat tartanak a diákoknak a drogok, az iskolai erőszak, a bántalmazás és az internetes veszélyek megelőzéséről. A múlt tanévben több mint 75 ezer gyerek vett részt ilyen foglalkozásokon. A kiemelt kampányok – például a drogprevenció, az iskolai erőszak megelőzése és a vasúti balesetek elkerülése ügyében – az új tanévben is folytatódnak. A múlt tanévben 23 bűncselekményt jegyeztek fel az iskolák környékén, főként kisebb verekedéseket és lopásokat, de ezek száma csökkent az előző évhez képest.

A csendőrök szintén jelen lesznek az iskolák mellett, és prevenciós foglalkozásokkal segítik a gyerekeket – közölte a Dózsa György Csend­őr-felügyelőség. (sz.)