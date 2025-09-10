Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Nagy összeget csaltak el egy nőtől

2025. szeptember 10., szerda, Közélet

24 ezer lej kár ért egy 38 éves háromszéki nőt, miután magukat banki alkalmazottnak és rendőrnek kiadó csalók egy úgynevezett „biztonsági számlára” utaltatták vele a pénzt. A rendőrség büntetőeljárást indított, és ismételten figyelmeztet: sem bank, sem hatóság nem kér telefonon pénzátutalást.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Telefonos csalás történt. A csalók először egy hamis banki hitelkérelemre hivatkoztak, majd azzal riogatták a nőt, hogy az ügy a gazdasági rend­őrséghez kerül. Ezután egy magát nyomozónak kiadó személy hívta fel, aki titoktartásra kötelezte, és kapcsolatba léptette egy újabb „banki szakemberrel”. Ők végül rávették, hogy maga vegyen fel hitelt, és a pénzt egy „biztonságos” számlára helyezze át. Az áldozat a csalók telefonos utasításait követve készpénzt vett fel, majd bankautomatán keresztül befizette az összeget a bűnözők által megadott számlára. A rendőrség büntetőeljárást indított csalás miatt.

A Kovászna megyei rendőrség tanácsolja: Mindig ellen­őrizzük a hívó személyazonosságát! Gyanús hívás esetén szakítsuk meg a kapcsolatot, és hívjuk vissza az intézményt a hivatalos számán. Soha ne adjunk meg banki adatokat (PIN-kód, jelszó, kártyaadatok) telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Sem bank, sem rendőrség nem kér soha pénzátutalást úgynevezett „biztonsági okból”. Ne utaljunk pénzt idegenek utasítására, bármilyen hihetőnek is hangzik a kérés. Ne telepítsünk távoli hozzáférést biztosító programot (pl. AnyDesk, TeamViewer) ismeretlenek kérésére. Legyünk óvatosak a fenyegető vagy sürgető üzenetekkel, ezek a manipuláció eszközei. Osszuk meg ezen információkat családtagokkal, főleg az idősekkel, mert ők gyakrabban célpontjai a csalóknak. (sz.)

