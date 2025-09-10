Nagy összeget csaltak el egy nőtől

24 ezer lej kár ért egy 38 éves háromszéki nőt, miután magukat banki alkalmazottnak és rendőrnek kiadó csalók egy úgynevezett „biztonsági számlára” utaltatták vele a pénzt. A rendőrség büntetőeljárást indított, és ismételten figyelmeztet: sem bank, sem hatóság nem kér telefonon pénzátutalást.

Telefonos csalás történt. A csalók először egy hamis banki hitelkérelemre hivatkoztak, majd azzal riogatták a nőt, hogy az ügy a gazdasági rend­őrséghez kerül. Ezután egy magát nyomozónak kiadó személy hívta fel, aki titoktartásra kötelezte, és kapcsolatba léptette egy újabb „banki szakemberrel”. Ők végül rávették, hogy maga vegyen fel hitelt, és a pénzt egy „biztonságos” számlára helyezze át. Az áldozat a csalók telefonos utasításait követve készpénzt vett fel, majd bankautomatán keresztül befizette az összeget a bűnözők által megadott számlára. A rendőrség büntetőeljárást indított csalás miatt.

A Kovászna megyei rendőrség tanácsolja: Mindig ellen­őrizzük a hívó személyazonosságát! Gyanús hívás esetén szakítsuk meg a kapcsolatot, és hívjuk vissza az intézményt a hivatalos számán. Soha ne adjunk meg banki adatokat (PIN-kód, jelszó, kártyaadatok) telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Sem bank, sem rendőrség nem kér soha pénzátutalást úgynevezett „biztonsági okból”. Ne utaljunk pénzt idegenek utasítására, bármilyen hihetőnek is hangzik a kérés. Ne telepítsünk távoli hozzáférést biztosító programot (pl. AnyDesk, TeamViewer) ismeretlenek kérésére. Legyünk óvatosak a fenyegető vagy sürgető üzenetekkel, ezek a manipuláció eszközei. Osszuk meg ezen információkat családtagokkal, főleg az idősekkel, mert ők gyakrabban célpontjai a csalóknak. (sz.)