Láncra vert gyermek

A Szeben megyei rendőrség tájékoztatása szerint a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon értesítették, a helyszínre kiszálló alsóporumbáki rendőrök egy tízéves fiút találtak a házban, lánccal az asztalhoz kötözve. Az első vizsgálatokból kiderült, hogy a fiút az apja láncolta az asztalhoz mielőtt rázárta az ajtót és elment bevásárolni. A rendőrök távoltartási parancsot adtak ki az apa ellen, és 24 órára őrizetbe helyezték. Az esetről a gyermekvédelmi igazgatóságot is értesítették, amely átvette és elhelyezte a gyermeket egy központban. A férfi ellen büntetőeljárás indult kiskorúval szembeni rossz bánásmód és jogellenes fogvatartás miatt. (Agerpres)