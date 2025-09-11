Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hozzávalók: 12 darab paprika, 4 murok, 3–4 szál zellerlevél, 2 evőkanál liszt; a töltelékhez: 1 kg darált disznóhús, 15 dkg rizs, 2 tojás, 1 fej hagyma, 2 evőkanál olaj, só, bors, fűszerpaprika; a rántáshoz: 4 evőkanál olaj, 2 evőkanál liszt, fűszerpaprika, 7 dl paradicsomsűrítmény.

Elkészítése. A paprikákat megmossuk, megpucoljuk, a magos részeit eltávolítjuk; a murkokat megtisztítjuk – felhasználásig az egészet félretesszük.

A töltelékhez a darált disznóhúst egy keverőtálba tesszük. Közben a hagymát kockára vágjuk, az olajon üvegesre dinszteljük, megszórjuk fűszerpaprikával, összekeverjük, hozzáadjuk a rizst, néhány percet együtt pároljuk, majd a tálban lévő húshoz adjuk. Beleütjük a tojásokat, sózzuk, borsozzuk, majd az egészet összegyúrjuk. Az így nyert tölteléket betöltjük a paprikák üregeibe, mindegyik végét lisztbe mártjuk, majd kuktába rakjuk a megtöltött paprikákat. A töltelékek közé murokhasábokat és zellerleveleket teszünk, feltöltjük annyi vízzel, amennyi bőven ellepi, sózzuk, majd lezárjuk a fazekat, és a sípolástól számítva kb. 20 perc alatt megfőzzük.

Amíg fő, elkészítjük a rántást. A lisztet az olajon szép zsemleszínűre pirítjuk, megszórjuk fűszerpaprikával, feltöltjük paradicsomsűrítménnyel, felforraljuk, majd a fövő leveshez adjuk, és újra felforraljuk.

A töltött paprikát friss kenyérrel tálaljuk, az asztalra tejfölet és cukrot teszünk, hogy ki-ki kedve szerint ízesíthesse.

Mennyiség: 10 személy

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

