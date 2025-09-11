A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. szeptember 11., csütörtök
  • Őszi virágágyás a kézdivásárhelyi Gábor Áron téren. Iochom István felvétele
2025-09-11: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Töltött paprika)

Hozzávalók: 12 darab paprika, 4 murok, 3–4 szál zellerlevél, 2 evőkanál liszt; a töltelékhez: 1 kg darált disznóhús, 15 dkg rizs, 2 tojás, 1 fej hagyma, 2 evőkanál olaj, só, bors, fűszerpaprika; a rántáshoz: 4 evőkanál olaj, 2 evőkanál liszt, fűszerpaprika, 7 dl paradicsomsűrítmény.
2025-09-11: Közélet - Nagy D. István:

Teszt előtt a sepsiszentgyörgyi rendszer (Közszállítás és forgalomirányítás)

Végéhez közeledik a sepsiszentgyörgyi új tömegközlekedési és fogalomirányítási rendszer kiépítése, az ősz folyamán egy hosszabb tesztidőszak következik, amely során kiderül, hogy a város 12 kereszteződésében elhelyezett okos jelzőlámpák, a buszmegállók, és nem utolsósorban az irányítórendszer hogyan teljesít. Az új rendszert egyelőre a rendelkezésre álló autóbuszokkal indítják, a következő tizenkét járműnek jövő év júliusában kell megérkeznie, illetve a Sepsi metropolisz-övezetet kiszolgáló további harminc buszra is megkötötte az önkormányzat a finanszírozási szerződést.
