A nap fotója

Végéhez közeledik a sepsiszentgyörgyi új tömegközlekedési és fogalomirányítási rendszer kiépítése, az ősz folyamán egy hosszabb tesztidőszak következik, amely során kiderül, hogy a város 12 kereszteződésében elhelyezett okos jelzőlámpák, a buszmegállók, és nem utolsósorban az irányítórendszer hogyan teljesít. Az új rendszert egyelőre a rendelkezésre álló autóbuszokkal indítják, a következő tizenkét járműnek jövő év júliusában kell megérkeznie, illetve a Sepsi metropolisz-övezetet kiszolgáló további harminc buszra is megkötötte az önkormányzat a finanszírozási szerződést.