Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

2025. szeptember 11., csütörtök, Világfigyelő

Európa harcban áll egy egységes és békében élő, szabad és független kontinensért – jelentette ki tegnap az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén.

    Ursula von der Leyen. Fotó: Facebook / European Parliament

Az unió helyzetét értékelő beszédében Ursula von der Leyen hangsúlyozta, Európa harcban áll az értékeiért és a demokráciáért. Harcban áll azért, hogy maga dönthessen a sorsáról – mondta. „Ne tévedjünk, ez a jövőnkért folytatott harc” – fogalmazott.

Ursula von der Leyen szerint Európának harcolnia kell helyéért egy olyan világban, melyben számos nagyhatalom kiszámíthatatlan vagy nyíltan ellenséges Európával szemben. Mindezen okok miatt egy új Európának kell kialakulnia – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Arról is beszélt: annak érdekében, hogy az Európai Unió hatékonyan tudja kezelni a migrációt és megvédeni külső határait, az Európai Bizottság a határvédelem finanszírozásának megháromszorozását javasolja a következő hosszú távú költségvetésben.

Az unió helyzetét értékelő beszédében Ursula von der Leyen hangsúlyozta, az unió megmutatta, hogy hajlandó segíteni a háború és üldöztetés elől menekülőknek, de az európaiak körében egyre nagyobb az elégedetlenség, ugyanis az érkezők gyakran semmibe veszik a szabályokat. „Szükségünk van egy humánus rendszerre, de nem lehetünk naivak ezzel kapcsolatban: komolyan kell vennünk az elutasított menedékkérők származási országukba való visszaküldését. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek csak húsz százaléka hagyja el Európát” – idézte az MTI Ursula von der Leyent. Biztosítani kell az EU migrációs paktumának végrehajtását, amint az hatályba lép. A paktum szigorú, de igazságos – húzta alá az Európai Bizottság elnöke.

Kitért az izraeli helyzetre is. Mivel az, ami Gázában történik, megrázta a világ lelkiismeretét, az Európai Unió felfüggeszti az Izraelnek nyújtott támogatások kifizetését – közölte az Európai Bizottság elnöke. Szerinte ami Gázában történik, elfogadhatatlan, ezért az EU leállítja az összes kifizetést, de ez az izraeli civil társadalommal folytatott munkát nem befolyásolja. Kiemelte: az Európai Bizottság szankciókat fog javasolni a szélsőséges nézeteket valló izraeli miniszterekkel és az erőszakos telepesekkel szemben. A kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben a társulási megállapodás részleges felfüggesztését is javasolni fogja a brüsszeli végrehajtó testület – közölte Ursula von der Leyen.

