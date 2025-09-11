Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

Példátlan légtérsértés miatt ideiglenesen lezárták Varsó fő repülőterét szeptember 10-én éjjel, miután orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe az Ukrajna elleni nagyszabású támadások közepette. A hatóságok magas készültségbe helyezték a légvédelmet, és katonai művelet indult a betolakodó eszközök ellen, ami egyben az első alkalom volt, hogy egy NATO-tagállam saját légterében orosz eszközöket semmisített meg a 2022-ben indított Ukrajna elleni háború óta.

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közölte, hogy aktiválták a nemzeti légtér védelméhez szükséges minden eljárást, és lengyel, valamint NATO-repülőgépeket is riasztottak a fenyegetésre válaszul – írja a The Kyiv Independent. Donald Tusk lengyel miniszterelnök megerősítette, hogy katonai művelet zajlik a többszörös légtérsértések miatt. „A hadsereg fegyvereket vetett be a célpontok ellen” – mondta, hozzátéve, hogy tájékoztatta a NATO főtitkárát a helyzetről. Karol Nawrocki lengyel elnök már össze is hívta a nemzetbiztonsági hivatal ülését, amelyen Donald Tusk is részt vesz. A miniszterelnök emellett egy rendkívüli kormányülést is összehívott. Miután a lengyel hadsereg megerősítette, hogy lelőtték a légi objektumokat, ez az eset az első olyan közvetlen összecsapás, amelyben egy NATO-tagállam a saját légterében orosz eszközöket semmisít meg azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította teljes körű invázióját Ukrajna ellen.

Bár lengyel vadászgépeket korábban is többször riasztottak a háború miatt, ezek a bevetések eddig főként az orosz drónok figyelemmel kísérésére korlátozódtak, amelyek rövid időre átrepültek a lengyel légtér felett ukrajnai célpontjaik felé tartva – nem pedig azok lelövésére.

„A szárazföldi légvédelem és a radarfelderítő rendszerek magas készültségbe léptek” – közölte a lengyel légierő, hozzátéve, hogy folyamatban van a lelőtt drónok feltételezett becsapódási helyeinek keresése. Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és egyben nemzetvédelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy olyan drónokat lőttek le, amelyek potenciálisan veszélyt jelenthettek, majd közölte, hogy folyamatban vannak az erőfeszítések a lehetséges becsapódások helyének felkutatására és azonosítására.

Egy megsérült drónt tegnap hajnalban meg is találtak a helyi lakosok bejelentésének köszönhetően. A megrongálódott drón a Polsat News értesülései szerint egy Wyryki településen álló családi házba csapódott bele. A találat következtében megrongálódott az épület teteje, valamint az udvaron parkoló autó is. A lublini rendőrség közlése szerint a roncsok a házra zuhantak, de szerencsére senki sem sérült meg.

A lengyel hatóságok arra is felszólították a határ menti Podlaskie, Mazowieckie és Lublin vajdaságok lakóit, hogy maradjanak otthon, emellett ezeken a területeken a legmagasabb szintű készültséget vezették be. A Lublini vajdaság közvetlenül Ukrajnával határos; Podlaskie a legközelebbi pontján mintegy 50–70 kilométerre van a határtól, míg Mazowieckie nagyjából 120–150 kilométerre fekszik Ukrajnától.

Az amerikai szövetségi légügyi hivatal (FAA) honlapján közzétett közlemény megerősítette, hogy Varsó fő nemzetközi repülőterét ideiglenesen lezárták az állambiztonság garantálásával kapcsolatos, előre nem tervezett katonai tevékenység miatt, valamint három másik repülőteret is érintettek a korlátozások.