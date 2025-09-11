Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Zárva maradt a pákéi Vida András Elemi Iskola

2025. szeptember 11., csütörtök, Közélet

Orbaiszéken egyedül a pákéi Vida András Elemi Iskola kapuja maradt zárva a tanévnyitón, szeptember 8-án. Az ok nem valamilyen pedagógusi sztrájk, hanem a létszámhiány.

    A pákéi Vida András Elemi Iskola udvarán a csend hangosabb, mint az iskolacsengő. Fotó: Bodor János

Páké nagyjából 300 lelkes falu Barátos községben, ahol a gyermeklétszám évek óta apad. Idénre már csak három kisdiák maradt, ők Barátosra járnak iskolába, a polgármesteri hivatal iskolabusszal biztosítja napi szállításukat oda-vissza. A pákéi iskolaépületet néhány éve felújították a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) támogatásával – 150 ezer lej értékben. Most áll az épület, szép, mint egy makett, és pontosan olyan élettelen is, ha nem történik benne semmi.

