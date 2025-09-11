Az építőcég ígéretei ellenére az iskolakezdésre nem sikerült teljesen befejezni a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola főépületét, ezért három helyszínen: az Apor Péterben, a Bod Péter Tanítóképzőben és a Kanta Szakképző Központban rendelkezésükre bocsátott osztályokban kezdődött el az új tanév hétfőn.

Az iskola tanulói a kantai Szentháromság római katolikus templomban a Vargha Béla főesperes által celebrált szentmisén vettek részt, majd az iskolaigazgató románul és magyarul köszöntötte a diákságot és a pedagógusokat, ezután minden osztályban megtartották az osztályfőnöki órát.

Constantinescu Herman iskolaigazgató elmondta: két osztálynak felváltva biztosítanak helyet az iskola étkezdéjében, egyik osztály két, a másik három napot jár iskolába, és felváltva gyakorlatoznak, valamint ugyancsak az Aporban kezdte az új tanévet az esti és a posztlicis tagozat, a tanítóképzőben van a XI. és a XII. állategészségügyi osztály, a Kantai Szakképző Központban tizenkét osztályuk van. Az új iskolai évben 470 tanulója van az iskolának.

Ami az iskola főjavítását illeti, egyszerre zajlik a főépület és több melléképület tatarozása, valamint az új kerítés építése, de egyikkel sem végeztek iskolakezdésre. Arra a kérdésünkre, hogy mikor tudnak visszaköltözni a főépületbe, az igazgató nem tudott pontos választ adni, de abban reménykedik, hogy a második félévet már az Aporban folytatják a jelenleg a Kantai Szakképző Központban és a Bod Péter Tanítóképzőben lévő osztályok.