Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Apor Péter SzakközépiskolaHárom iskolában kezdték az új tanévet

2025. szeptember 11., csütörtök, Közélet

Az építőcég ígéretei ellenére az iskolakezdésre nem sikerült teljesen befejezni a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola főépületét, ezért három helyszínen: az Apor Péterben, a Bod Péter Tanítóképzőben és a Kanta Szakképző Központban rendelkezésükre bocsátott osztályokban kezdődött el az új tanév hétfőn. 

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

Az iskola tanulói a kantai Szentháromság római katolikus templomban a Vargha Béla főesperes által celebrált szentmisén vettek részt, majd az iskolaigazgató románul és magyarul köszöntötte a diákságot és a pedagógusokat, ezután minden osztályban megtartották az osztályfőnöki órát.

Constantinescu Herman iskolaigazgató elmondta: két osztálynak felváltva biztosítanak helyet az iskola étkezdéjében, egyik osztály két, a másik három napot jár iskolába, és felváltva gyakorlatoznak, valamint ugyancsak az Aporban kezdte az új tanévet az esti és a posztlicis tagozat, a tanítóképzőben van a XI. és a XII. állategészségügyi osztály, a Kantai Szakképző Központban tizenkét osztályuk van. Az új iskolai évben 470 tanulója van az iskolának. 

Ami az iskola főjavítását illeti, egyszerre zajlik a főépület és több melléképület tatarozása, valamint az új kerítés építése, de egyikkel sem végeztek iskolakezdésre. Arra a kérdésünkre, hogy mikor tudnak visszaköltözni a főépületbe, az igazgató nem tudott pontos választ adni, de abban reménykedik, hogy a második félévet már az Aporban folytatják a jelenleg a Kantai Szakképző Központban és a Bod Péter Tanítóképzőben lévő osztályok. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-11 08:00 Cikk megjelenítése: 232 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 302
szavazógép
2025-09-11: Közélet - Bodor János:

Zárva maradt a pákéi Vida András Elemi Iskola

Orbaiszéken egyedül a pákéi Vida András Elemi Iskola kapuja maradt zárva a tanévnyitón, szeptember 8-án. Az ok nem valamilyen pedagógusi sztrájk, hanem a létszámhiány.
2025-09-11: Közélet - Bodor János:

„Lépéselőny” negyven kovásznai diáknak (Lezárult a Lyukaskő programja)

Örömteli mérleggel zárta augusztusban a 2024–2025-ös tanévhez kötődő iskolán kívüli tudásbővítő tevékenységét a Lyukaskő Egyesület, amelyet összetett személyiségfejlesztő programja által valósított meg Kovásznán. 
rel="noreferrer"