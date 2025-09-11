Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Sepsiszentgyörgyi tanügyi beruházásokÓvoda a jövőnek

2025. szeptember 11., csütörtök, Közélet

Mind a három óvodai csoport külső bejárattal, saját konyhával, mosdóval rendelkezik, a bölcsődéseket nem zavarja az óvodai tevékenység, saját játszóterük is van. Minden csoportban napközi otthonos programmal várják a gyermekeket, étkezéssel, alvási lehetőséggel. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat által finanszírozott Borvíz utcai új óvoda felépítését a Waldorf oktatási módszertan szerint tervezték, s mint kiderült, a két Waldorf-csoport, valamint egy hagyományos óvodai csoport és a Sepsiszentgyörgyi Bölcsőde egy újonnan alakult csoportja is megfelelő otthonra talált.

  • Már a tanév első napján birtokba vették a gyermekek az új óvodát. Fotó: Albert Levente
    Már a tanév első napján birtokba vették a gyermekek az új óvodát. Fotó: Albert Levente

A waldorfos csoportok számára nem újdonság a sok természetes anyag, előbbi helyszínükön is ezekkel alakították ki környezetüket, a velük együtt az egykori Kiss Árpád Általános Iskolából átköltözött hagyományos csoport számára is otthonos az új óvoda berendezése, az ellenben mindannyiuk számára élmény, hogy itt mindent ők próbálnak ki először, s ha netán valamin változtatnának, megtehetik. 

Sepsiszentgyörgy legújabb, minden bizonnyal legkorszerűbb óvodáján a kijelölt egységvezető, Biró Annabella óvónő vezetett végig, magyarázva, milyen sok előnnyel jár, hogy minden csoportnak a saját foglalkoztatótermén és a galériában berendezett hálóján kívül saját mosdója és konyhája van. A Gulliver Napközi Otthonhoz tartozó egységben a Napocska és a Szivárvány Waldorf-csoportban negyvenöt gyermekkel foglalkozik négy szakképzett Waldorf-pedagógus, a hagyományos Napraforgó csoportban huszonegy ovist fogad két óvónő, a bölcsődei csoport két pedagógusa a túljelentkezés miatt egyelőre nem tudja a pontos létszámot. Az óvodás csoportokban váltásban három dada segédkezik, a bölcsődében kettő. 

A fából készült bútorzat, a játszósarkok, a szabadtéri tevékenységi tér, a külső vízcsappal ellátott füves udvar, a kapu melletti kerékpártartó, az emeleti mosoda, a szárító, a személyzeti öltöző, a raktár, az egészségügyi szoba mind arról tanúskodik, az itt tanító pedagógusok igényeivel összehangoltan tervezték és rendezték be az épületet, amelyet már a tanév első napján igen otthonosan laktak be a gyermekek, a pedagógusok és a dadák.

Hozzászólások
