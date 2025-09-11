Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Csőtörések KézdivásárhelyenVannak meglepetések

2025. szeptember 11., csütörtök, Közélet

Az elmúlt időszakban a Torjai úton, illetve a Stadion negyed egyik „forró pontján” adott munkát a vízszolgáltató szervizcsoportjának a céhes város vízhálózata. Több csőtörés történt, néhol csak a teljes vezetékcsere jelent megoldást a problémára.

A Fecske, illetve a Szabadság utcában lévő forró pontot sikeresen felszámolta a vízszolgáltató kézdivásárhelyi csapata, viszont hellyel-közzel mindennap akad tennivaló. Legutóbb a Torjai úton két helyen volt csőtörés, a két meghibásodás egymástól alig ötven méter távolságra történt. Papp Lajos mérnök, a szolgáltató kézdivásárhelyi megbízottja elmondta: az autómosónál bekövetkezett hibapontnál szakaszolót helyeztek el, ott valószínűleg ezentúl nem lesz gond. Hosszú távon azonban a vezetékcsere jelent csak megoldást – közölte.

Egy másik forró pont a sportcsarnokkal átellenben lévő keskeny utcában van, ezen a helyen 12 méter vezetékcsere van beütemezve, mivel a régi cső annyira tönkrement, hogy folyamatosan megadja magát. Összességében a Rózsa negyedben ezen a helyen jelentkezett eddig csak probléma, úgy tűnik, hogy a rendszer elég jól tartja magát – tette hozzá Pap Lajos. Csövet cseréltek a Tanulók Klubjánál is, ott először meg kellett keresniük a régi azbesztcsövet, mivel korábbi rajzaik nincsenek. „Nagy meglepetést okozott, amikor kiderült, hogy egy vezetékre ráépítették a Sinkovits Sportszállót” – vázolta, hogy milyen gondokkal szembesülnek a régebbi időszak örökségéből.

Hozzászólások
