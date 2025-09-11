Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ittas vezetők, közúti balesetek

2025. szeptember 11., csütörtök, Közélet

Az elmúlt hétvégén több közúti baleset történt Három­széken, a rendőrök ittas gépkocsivezetőket is azonosítottak  – számol be a Kovászna megyei rendőrség keddi közle­ménye.

    Fotó: Pixabay.com

Hétfőn hajnalban Zabolán egy 26 éves vezető elvesztette uralmát járműve felett, két ház kerítését is kidöntötte, végül az egyik udvarában állt meg. A fiatalember megsérült, az alkoholszonda 0,76 mg/l szesztartalmat mért a kifújt levegőben. Az is kiderült, nincs jogosítványa. A rendőrök jogosítvány nélküli, valamint ittas vezetésért és gondatlanságból elkövetett testi sértésért bűnügyi iratcsomót állítottak össze. Hétfőn délután Kézdivásárhelyen két autó ütközött a követési távolság be nem tartása miatt. Három ember – az egyik sofőr és két utas – megsérült. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka Sepsiszentgyörgyön egy 28 éves kerékpáros elesett, megsérült, és kórházba szállították. Kiderült, ittas, az alkoholszonda 1,25 mg/l szesztartalmat mutatott a leheletében. Szombaton 14 óra körül Ozsdola közelében az országúton egy 30 éves motoros vesztette el uralmát járműve felett és lesodródott az útról. Kórházba szállították. Esetében a szonda nem mutatott alkoholfogyasztást. A hétvégén a rendőrök több ittas vezetőt is azonosítottak. Egy 45 éves férfinél közel egyezrelékes, egy 38 éves vezetőnél pedig fél ezrelék körüli értéket mutatott a szonda. Mindkettőjükkel szemben büntetőeljárás indult. (sz.)

