Ittas vezetők, közúti balesetek

Hétfőn hajnalban Zabolán egy 26 éves vezető elvesztette uralmát járműve felett, két ház kerítését is kidöntötte, végül az egyik udvarában állt meg. A fiatalember megsérült, az alkoholszonda 0,76 mg/l szesztartalmat mért a kifújt levegőben. Az is kiderült, nincs jogosítványa. A rendőrök jogosítvány nélküli, valamint ittas vezetésért és gondatlanságból elkövetett testi sértésért bűnügyi iratcsomót állítottak össze. Hétfőn délután Kézdivásárhelyen két autó ütközött a követési távolság be nem tartása miatt. Három ember – az egyik sofőr és két utas – megsérült. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka Sepsiszentgyörgyön egy 28 éves kerékpáros elesett, megsérült, és kórházba szállították. Kiderült, ittas, az alkoholszonda 1,25 mg/l szesztartalmat mutatott a leheletében. Szombaton 14 óra körül Ozsdola közelében az országúton egy 30 éves motoros vesztette el uralmát járműve felett és lesodródott az útról. Kórházba szállították. Esetében a szonda nem mutatott alkoholfogyasztást. A hétvégén a rendőrök több ittas vezetőt is azonosítottak. Egy 45 éves férfinél közel egyezrelékes, egy 38 éves vezetőnél pedig fél ezrelék körüli értéket mutatott a szonda. Mindkettőjükkel szemben büntetőeljárás indult. (sz.)