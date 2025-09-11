Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Fogdába kerültek

2025. szeptember 11., csütörtök, Közélet

Három férfi került fogdába különböző bűncselekmények miatt Háromszéken – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.

  • Képünk illusztráció. Fotó: Pexels.com
    Képünk illusztráció. Fotó: Pexels.com

A kézdivásárhelyi rendőrök vasárnap este elfogtak egy 17 éves fiatalembert, akit rablási kísérlettel gyanúsítanak. Az ifjú betört egy kézdiszentléleki házba, ahonnan pénzt akart lopni. A tulajdonos rajtakapta, mire a gyanúsított erőszakoskodva próbált elmenekülni. A rendőrök még aznap előállították, majd a bíróság 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el. A rendőrök letartóztattak egy 23 éves férfit is, akit minősített lopással vádolnak. Hétfőn este egy bodzafordulói nő házába próbált betörni, sikertelenül. Végül a melléképületből egy hordozható hangszórót vitt magával. A férfit másnap őrizetbe vették, szerdán pedig a bíróság 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte. Szintén a bodzafordulói rendőrök vettek őrizetbe egy 39 éves zágonbárkányi férfit, aki hamis jogosítvánnyal vezetett. Még júliusban igazoltatták, gyanúsnak találták a bemutatott román vezetői engedélyt, amelyről később beigazolódott, hogy nem valódi. A férfit kedden vették őrizetbe, ellene jogosítvány nélküli vezetés és közokirat-hamisítás miatt folyik eljárás. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-11 08:00 Cikk megjelenítése: 464 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 302
szavazógép
2025-09-11: Közélet - :

Ittas vezetők, közúti balesetek

Az elmúlt hétvégén több közúti baleset történt Három­széken, a rendőrök ittas gépkocsivezetőket is azonosítottak  – számol be a Kovászna megyei rendőrség keddi közle­ménye.
2025-09-11: Közélet - :

Rendőrségi akció Felső-Háromszéken

Nagyszabású rendőrségi akciót tartott a Kovászna megyei rendőrség Bereck és Kézdiszentlélek községek területén – közölte tegnap az intézmény.
rel="noreferrer"