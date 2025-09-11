Fogdába kerültek

A kézdivásárhelyi rendőrök vasárnap este elfogtak egy 17 éves fiatalembert, akit rablási kísérlettel gyanúsítanak. Az ifjú betört egy kézdiszentléleki házba, ahonnan pénzt akart lopni. A tulajdonos rajtakapta, mire a gyanúsított erőszakoskodva próbált elmenekülni. A rendőrök még aznap előállították, majd a bíróság 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el. A rendőrök letartóztattak egy 23 éves férfit is, akit minősített lopással vádolnak. Hétfőn este egy bodzafordulói nő házába próbált betörni, sikertelenül. Végül a melléképületből egy hordozható hangszórót vitt magával. A férfit másnap őrizetbe vették, szerdán pedig a bíróság 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte. Szintén a bodzafordulói rendőrök vettek őrizetbe egy 39 éves zágonbárkányi férfit, aki hamis jogosítvánnyal vezetett. Még júliusban igazoltatták, gyanúsnak találták a bemutatott román vezetői engedélyt, amelyről később beigazolódott, hogy nem valódi. A férfit kedden vették őrizetbe, ellene jogosítvány nélküli vezetés és közokirat-hamisítás miatt folyik eljárás. (sz.)