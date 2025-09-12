Megemlékezés

Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni s fogni a kezed, elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. Hiányzol, és néha nem igazán értjük, miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, fájó emlék marad.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az árkosi

id. DANCS IMRÉRE,

aki másfél éve hunyt el. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Hiányod elviselni nehéz, örökre megtart szívünkben az emlékezés. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi

NYÁGULY FERENCRE ­halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Kedves édesanyánk, ­ZOLTÁNI VILMA

(szül. SALAMON),

váratlanul, búcsú nélkül ­távoztál. Mindig szeretettel gondolunk rád,

őrzünk ­emlékeinkben.

Álmod legyen békés.

Lányaid: Klárika, Katalin, ­unokáid, dédunokáid, valamint Zoltán és Luci, Csabikáék és a szomszédok

Fájó szívvel emlékezünk

az árapataki

id. GÁSZPOR LÁSZLÓRA halálának 14. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szível emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagyapára, apósra,

BERNÁD SÁNDORRA ­halálának 28. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

