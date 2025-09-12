Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. szeptember 12., péntek, Elhalálozás

Megemlékezés
Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni s fogni a kezed, elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. Hiányzol, és néha nem igazán értjük, miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. 
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az árkosi
id. DANCS IMRÉRE,
aki másfél éve hunyt el. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
Hiányod elviselni nehéz, örökre megtart szívünkben az emlékezés. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi
NYÁGULY FERENCRE ­halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Kedves édesanyánk, ­ZOLTÁNI VILMA
(szül. SALAMON),
váratlanul, búcsú nélkül ­távoztál. Mindig szeretettel gondolunk rád,
őrzünk ­emlékeinkben. 
Álmod legyen békés.
Lányaid: Klárika, Katalin, ­unokáid, dédunokáid, valamint Zoltán és Luci, Csabikáék és a szomszédok
Fájó szívvel emlékezünk
az árapataki
id. GÁSZPOR LÁSZLÓRA halálának 14. évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szível emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagyapára, apósra,
BERNÁD SÁNDORRA ­halálának 28. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
