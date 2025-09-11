Részeg sofőrök és jogosítvány nélküli vezetők

Kedden délután negyed négykor Bereckben a rend­őrök igazoltattak egy 50 éves férfit, aki autóját ittasan vezette. Az alkoholszonda 1,55 mg/l értéket mutatott a kilélegzett levegőben. A férfit vérvételre kísérték, az ügyben büntetőeljárás indult ittas vezetés miatt. Aznap este negyed kilenckor Szitabodzán állítottak meg egy autót az ügyeletes rendőrök. A járművet egy 19 éves fiatalember vezette, akinek nem volt jogosítványa. Őt is büntetőeljárás alá vonták jogosítvány nélküli vezetés miatt. Tegnap hajnali 2 óra körül Bölönben egy 20 éves fiatalember bukott le, ő szintén jogosítvány nélkül vezetett. Esetében a szonda 0,79 mg/l szesztartalmat mutatott, és az is kiderült, hogy az autót a tulajdonos engedélye nélkül vitte el. Így ellene több bűncselekmény – jármű önkényes elvétele, jogosítvány nélküli és ittas vezetés – miatt indult eljárás. (sz.)