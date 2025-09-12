Két hét szünet után folytatódik a másodosztályú labdarúgó-bajnokság, a hatodik fordulóban a pontlevonással büntetett Sepsi OSK szombaton 11 órától az Újszentesi SK vendégeként játszik a Dobay István Stadionban. A mérkőzést a FRF TV élőben közvetíti.

A Román Labdarúgó-szövetség szerdán pontlevonással büntette a sepsiszentgyörgyi klubot, amely augusztus 3-án az Ilie Poenaru irányította Chindia Târgoviște elleni mérkőzés második játékrészének kezdetén szabálytalan cserét hajtott végre, olyan játékost küldött pályára, aki nem szerepelt a hivatalos jegyzőkönyvben. Az első fordulóban rendezett összecsapás döntetlennel zárult az Eugen Popescu Stadionban (1–1), ahol a 46. percben a Robert Silaghi helyett becserélt Giovani Ghimfus csak a ki­egészítő listán szerepelt, így a szabályok értelmében még a kispadon sem foglalhatott volna helyet.

A Sepsi OSK azzal védekezett, hogy bemelegítés közben megsérült Vereguț Dániel, így Răzvan Negară negyedik játékvezetőtől engedélyt kaptak a változtatásra. Az érvényben lévő előírások szerint ez csak hivatalosan igazolt orvosi probléma esetén lehetséges, amellyel a székelyföldi együttes nem rendelkezett. A szakszövetség döntésének értelmében a Dâmbovița megyei csapat zöldasztalnál megkapta a három pontot (3–0), így fellépett a harmadik helyre az éllovas Marosvásárhelyi ASA és a Vajdahunyadi Corvinul mögé, miközben a Sepsi OSK visszacsúszott a tizenharmadik pozícióba.

A bajnoki szünetet megelőzően a háromszéki gárda hazai környezetben nyert a sereghajtó Szatmárnémeti Olimpia ellen (1–0), míg az Újszentesi SK kikapott a Chindia Târgoviște vendégeként (2–0), ezáltal a Temes megyei alakulat egy győzelemmel és négy vereséggel tizenhetedik a táblázatban. Ovidiu Burcă legénysége számára kötelező a diadal a Bánságban a papíron gyengébb játékerőt képviselő rivális ellen. A Florin ­Fabian irányította labdarúgók az egyik leggyengébb védelemmel rendelkeznek a bajnokságban, hiszen az ellenfelek 12-szer találtak a kapujába. A határ menti együttes támadójátéka azonban hatékonyabb, mint a piros-fehér mezeseké, akik eddig csak három gólt szereztek.

„Az új játékosok érkezésével mennyiségileg és minőségileg is jobban állunk, így kigondolhatom azt a játékstílust, amelyet gyakorlatba is ültetünk, mert eddig folyamatosan hiányoztak különböző okok miatt. Úgy érzem, túl vagyunk a beilleszkedésen és a kezdeti nehézségeken, a klub és jómagam is körülményes időszakot tudhatunk magunk mögött. A jövőre nézve optimista vagyok. Stabilabbnak tűnünk, bár az erős mentalitás nem egyik napról a másikra alakul ki. Szerintem a bajnoki szünet nagyon sokat segített rajtunk, a nemrég érkező labdarúgóknak volt idejük felvenni a ritmust” – mondta Ovidiu Burcă.

A vezetőedző a pontvesztéssel kapcsolatban kifejtette, Răzvan Negară játékvezető azt mondta a bizottság előtt, hogy csak a találkozó szünetében jelezték neki a bemelegítés közben lesérült játékost, holott nem ez volt az igazság, így semmi reménye nem volt az üggyel kapcsolatban, ráadásul a Chindia Târgoviște elnöke komoly összeköttetésekkel rendelkezik. Úgy véli, talán a sepsiszentgyörgyi klubnak nincs meg a megfelelő kapcsolathálózata, nem szeretnek konfliktusba keveredni, pedig a mostani idényben többet tévedtek ellenük, hiszen akadtak meg nem adott gólok és egy tizenegyes is.

A hatodik forduló programja: * ma: Ceahlăul Piatra Neamţ–Nagyváradi FC Bihar (18 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) • szombat: FC Metalul Buzău–Sellenberki SK (11 óra), Újszentesi SK–Sepsi OSK (11 óra – FRF TV), FC Bacău–Resicabányai CSM (11 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1), Gloria Beszterce–CS Dinamo Bukarest (11 óra), CSM Slatina–CS Tunari (11 óra), CS Afumați–Jászvásári Poli (13.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * vasárnap: Szatmárnémeti Olimpia–Vajdahunyadi Corvinul (11 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1).