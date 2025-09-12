Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
JégkorongBukarestben játszanak rangadót a Háromszéki Ágyúsok

2025. szeptember 12., péntek, Sport

A háromszéki csapatnak a hétvégén két fontos mérkőzése lesz: Kertész Zoltán legénysége a bajnokságban és a Román Kupa csoportkörében is megmérkőzik az előző idényben mindkét kiírásban bronzérmes Bukaresti Steaua együttesével. A Háromszéki Ágyúsok az új szezonban először lépnek jégre idegenben, ma és szombaton 18.30-tól a Berceni Arénában játszanak.

  • Fotó: Máté Bence
    Fotó: Máté Bence

A háromszéki alakulat múlt vasárnap kezdte meg szereplését a bajnokságban, hazai környezetben szenvedett vereséget a címvédő Gyergyói Hoki Klub ellen (4–2). A Bukaresti Steaua az előző hétvégén kétszer lépett jégre, a Ioan Timaru irányította gárda előbb a Galaci CSM (13–0), majd a Csíkszeredai Sportklub (5–4) felett diadalmaskodott a Berceni Arénában. A székelyföldi és a fővárosi együttes a szezonkezdet előtt megmérkőzött a Deme László Műjégpályán rendezett felkészülési meccsen, amely a vendégek sikerével zárult (2–4).

„A múlt hétvégén lejátszottuk az alapszakaszban az első mérkőzésünket, amely nem sikerült jól, ezzel pedig mindenki teljes mértékben tisztában van. A héten még jobban odafigyeltünk a részletekre az edzéseken, mondhatnám azt, hogy a vereség remek ébresztő volt két fontos találkozó előtt, amelyeket a következő napokban játszunk. Az egymás elleni edzőmeccsen is láthattuk, hogy rutinos játékosok alkotják az ellenfél keretét, bármikor képesek eldönteni az összecsapásokat, ezért összeszedettebb játékkal még inkább próbálunk figyelni rájuk” – fogalmazott Antal Előd csapatkapitány.

A 27 éves hátvéd kiemelte, tisztában vannak azzal, hogy mindkét mérkőzés nehéznek ígérkezik, viszont kemény munkával szép eredményeket érhetnek el a fővárosban, ugyanakkor a Román Kupa csoportkörének küzdelmeit is elkezdik, ahol az előző két évhez hasonlóan céljuk a négyes döntőbe jutás. A jégkorongozó úgy gondolja, mindkét találkozó kiváló visszajelzést adhat arról, hogy az idény elején hol állnak csapatként és egyénileg. Hozzátette, az öltözőben a hangulat rendben van, és szinte teljes kerettel utaznak Bukarestbe. (miska)

