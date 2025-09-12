Felsmann Tamás grafikai tárlata a kovásznai Kádár László Képtárban

A kovásznai Kádár László Képtárban a városnapok előestéjén nyitották meg Felsmann Tamás grafikai kiállítását. A házigazda Konnáth Rita képtárvezető köszöntötte a megjelent közönséget, a tárlatot Ferencz S. Apor képzőművész, a Székelyföldi Grafikai Bien­nále kurátora nyitotta meg.

Ferencz S. Apor rövid megnyitójában Felsmann pályaképét vázolta: az alkotó 1956-ban született Budapesten, 1982-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, mestere Zelenák Crescencia volt. Pályáját korán a tudatos, célirányos munka jellemezte; a megnyitóban idézett vallomás szerint „a trendekkel szemben is dolgozni kell egy kicsit”. Oktatóként 1985-től tanít, később egyetemi docens lett; 2008 és 2022 között a tervezőgrafika szakirányt vezette a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.

Elismerései sorából kiemelte a Munkácsy-díjat és az Aranyrajzszög életműdíjat, valamint Felsmann rendszeres jelenlétét az Országos Tervezőgrafikai Biennálén és a Székelyföldi Grafikai Biennálén; 2023-tól a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, 2024-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Ferencz S. Apor ezután a most látható művek jellemzőiről beszélt. „Olyan alkotó munkásságába pillanthatunk be, aki a magyar grafikai hagyományt a kortárs képzőművészet nyelvén szólaltatja meg, és aki képes a legapróbb részletekből is egyetemes érvényű jelentést formálni” – mondta. A kiállított sorozatok kapcsán kiemelte: az alkotásokban „a részletgazdagság, a geometrikus rend és az építészeti motívumok finom összehangolása érvényesül”.

A képi beszédmód lényegét Ferencz S. Apor így foglalta össze: „Fels­mann művei első pillantásra lenyűgöznek precizitásukkal és formai fegyelmükkel, de ennél jóval többet hordoznak: rétegzett gondolatiságot, szimbólumokban gazdag vizuális beszédmódot, amely a múltra, a jelenre és az emberi létezés kérdéseire egyaránt reflektál.” A grafikai eszköztár központi eleméről is szólt: „A vonal nem puszta eszköz, hanem érzékeny közvetítő: hol finoman sejtet, hol határozottan állít – mindig a tisztaság és a bizonyosság szolgálatában.”

A kurátor szerint ez a művészet nem a pillanat zaját keresi: „Nem harsány, hanem elmélyült; nem a zajt, hanem az idő rétegeit idézi fel. Olyan térbe vezet, ahol az összpontosítás és a csend új értelmet nyer.” Végül a nézői befogadásról beszélt: „A tárlat nem csupán válogatás egy sokszínű életműből: lehetőség arra, hogy elidőzzünk a képek előtt, és ráleljünk a saját történeteinkre. A művek párbeszédre hívnak – a tárgy és a néző között, de legalább ennyire önmagunkkal is.”