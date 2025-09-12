Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Felsmann Tamás grafikai tárlata a kovásznai Kádár László Képtárban

2025. szeptember 12., péntek, Kultúra

A kovásznai Kádár László Képtárban a városnapok előestéjén nyitották meg Felsmann Tamás grafikai kiállítását. A házigazda Konnáth Rita képtárvezető köszöntötte a megjelent közönséget, a tárlatot Ferencz S. Apor képzőművész, a Székelyföldi Grafikai Bien­nále kurátora nyitotta meg.

  • Fotók: Vargyasi Levente
    Fotók: Vargyasi Levente

Ferencz S. Apor rövid megnyitójában Felsmann pályaképét vázolta: az alkotó 1956-ban született Budapesten, 1982-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, mestere Zelenák Crescencia volt. Pályáját korán a tudatos, célirányos munka jellemezte; a megnyitóban idézett vallomás szerint „a trendekkel szemben is dolgozni kell egy kicsit”. Oktatóként 1985-től tanít, később egyetemi docens lett; 2008 és 2022 között a tervezőgrafika szakirányt vezette a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.

Elismerései sorából kiemelte a Munkácsy-díjat és az Aranyrajzszög életműdíjat, valamint Felsmann rendszeres jelenlétét az Országos Tervezőgrafikai Biennálén és a Székelyföldi Grafikai Biennálén; 2023-tól a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, 2024-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Ferencz S. Apor ezután a most látható művek jellemzőiről beszélt. „Olyan alkotó munkásságába pillanthatunk be, aki a magyar grafikai hagyományt a kortárs képzőművészet nyelvén szólaltatja meg, és aki képes a legapróbb részletekből is egyetemes érvényű jelentést formálni” – mondta. A kiállított sorozatok kapcsán kiemelte: az alkotásokban „a részletgazdagság, a geometrikus rend és az építészeti motívumok finom összehangolása érvényesül”.

 

 

A képi beszédmód lényegét Ferencz S. Apor így foglalta össze: „Fels­mann művei első pillantásra lenyűgöznek precizitásukkal és formai fegyelmükkel, de ennél jóval többet hordoznak: rétegzett gondolatiságot, szimbólumokban gazdag vizuális beszédmódot, amely a múltra, a jelenre és az emberi létezés kérdéseire egyaránt reflektál.” A grafikai eszköztár központi eleméről is szólt: „A vonal nem puszta eszköz, hanem érzékeny közvetítő: hol finoman sejtet, hol határozottan állít – mindig a tisztaság és a bizonyosság szolgálatában.”

A kurátor szerint ez a művészet nem a pillanat zaját keresi: „Nem harsány, hanem elmélyült; nem a zajt, hanem az idő rétegeit idézi fel. Olyan térbe vezet, ahol az összpontosítás és a csend új értelmet nyer.” Végül a nézői befogadásról beszélt: „A tárlat nem csupán válogatás egy sokszínű életműből: lehetőség arra, hogy elidőzzünk a képek előtt, és ráleljünk a saját történeteinkre. A művek párbeszédre hívnak – a tárgy és a néző között, de legalább ennyire önmagunkkal is.”

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-12 08:00 Cikk megjelenítése: 120 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 324
szavazógép
2025-09-12: Kultúra - Mózes László:

Búcsú egy gyógyító kiállítástól (Finisszázs az Erdélyi Művészeti Központban)

Megszokottá vált, hogy a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) rangos kiállításai egy-egy sajátos képzőművészeti záróeseménnyel érnek véget. A rendezvény neve finisszázs, ennek során általában tárlatvezetést tartanak, a látogatók kérdéseket tehetnek fel mind a művésznek, mind a kurátornak, helybéli sajátosságként pedig rendszerint ekkor mutatják be a tárlat katalógusát is. 
2025-09-12: Belföld - :

Nicușor Dan: Csak részleges a kudarc

Az országos helyreállítási terv (PNRR) végrehajtása Romániában csak részben számítható kudarcnak – jelentette ki Nicuşor Dan szerda este a közszolgálati televíziónak. Előtte, egy üzleti rendezvényen úgy vélekedett, hogy a következő év nehéz lesz, de 2026 végére már látszani fog a fény az alagút végén.
rel="noreferrer"