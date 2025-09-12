Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
HAZAÁRULÓT FOGTAK. Őrizetbe vette kedden a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség Alexandru Bălant, a Moldovai Köztársaság Hírszerző és Biztonsági Szolgálatának (SIS) volt igazgatóhelyettesét.

  • Alexandru Bălan. Fotó: Facebook / Alexandru Balan
A 47 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy államtitkokat adott át a fehérorosz KGB-nek, veszélyeztetve Románia nemzetbiztonságát. A volt titkos­szolgálati tisztet hétfőn Temesváron előállították és Bukarestbe szállították az ügyészek. Kihallgatása közel nyolc órát tartott. A DIICOT szerint a gyanúsított két alkalommal, 2024-ben és 2025-ben találkozott Budapesten a Fehérorosz Állambiztonsági Bizottság (KGB) hírszerző tisztjeivel. A budapesti találkozók célja az ügyészek szerint az volt, hogy Bălan pénzért cserébe információkat adjon át, valamint további utasításokat kapjon. Az EUROJUST által koordinált nyomozásban a román, a magyar, a cseh és a moldovai hírszerzés is közreműködött. (Agerpres)

BALUL SÜLT EL A TÖRTÉNELEMLECKE. Büntetőeljárás indult egy szatmárnémeti óvoda ellen a volt diktátor, Nicolae Ceaușescu népszerűsítésével kapcsolatos vádak miatt, mi­után a tanévkezdés napján egykori kommunista egyenruhákat (A Haza sólymai- és pioníröltözeteket) adtak a gyermekekre és korabeli köszöntésekre tanították őket. A történteket a tanfelügyelőség is vizsgálja. Az óvoda képviselőinek közlése szerint az egynapos tematikus esemény célja az volt, hogy bemutassák a gyerekeknek a régi idők játékait, nem pedig a kommunista rendszer dicsőítése. (Maszol)

